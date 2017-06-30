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10:49 (мск), источник: УралПолит.ру

Глава Сбербанка Герман Греф выступил с лекцией в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня, ИА УралПолит.Ru. Накануне президент и председатель правления Сбербанка России Герман Греф выступил в уральской столице с лекцией, в которой он рассказал про современные технологические тренды и модели эффективного менеджмента.

Главным трендом последних лет, по мнению Германа Грефа, можно смело назвать зарождение экономики экосистем. Кроме того, цифровое платформы — основные ресурсы, где нет никаких физических ограничений: «Это очень серьезный вызов. Никому из нас не удастся отсидеться в засаде, и к этому надо быть готовыми», — отметил господин Греф.

В этих условиях происходят глобальные изменения в сборе и хранении информации. «Ничего нельзя будет спрятать, ничего нельзя будет хранить под землей. И это принципиально новый тренд, к которому мы не готовы», — цитирует Германа Грефа «ФедералПресс».

Глава Сбербанка также подчеркнул, что сейчас ведутся активные исследования и разработки по определению психотипа клиента. По словам Германа Грефа, это очень важный «инструмент управления людьми», а следовательно — и бизнес-процессами. «Двести — триста ваших лайков в интернете, и мы будем знать о вас почти все», — заявил Герман Греф.

В ходе встречи, Герман Греф также поделился своими впечатлениями от посещения музея первого президента России. Из-за прогулки по «Ельцин Центру» он опоздал на свою лекцию, которая проводится там же, на полчаса.

Добавим, что после окончания основной части лекции Герман Греф ответил на вопросы уральской аудитории.

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