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10:43 (мск), источник: Вести Приморье

Игорная зона в Приморье будет взята под федеральный патронаж

Игорная зона в Приморье развивается довольно медленно, она будет взята под федеральный патронаж, заявил заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

В пятницу он провел в китайском Макао встречи с потенциальными инвесторами, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.

«Игорная зона в Приморье развивается медленно. Недавно мы провели совещание, в ходе которого из четырех инвесторов по двум было принято решение подать иски о расторжении соглашений, потому что они ничего не делают», — пояснил он.

Полпред уточнил, что один из инвесторов — MELCO («Мелко») — уже построил гостиницу, правда, пока небольшую и тормозит со второй очередью. Другая компания — Naga World («Нага уорлд») тоже задержала начало работ в связи с тем, что возникла необходимость проведения на площадке археологических раскопок. «Сейчас они здесь заверяют, что начнут работу уже в этом году и быстро реализуют проект», — пояснил Трутнев.

«Таким образом, у нас есть как минимум места для трех дополнительных резидентов. Одна территория нераспределенная и две будут изъяты. Мы знаем, что интерес к ним есть как уже среди существующих инвесторов, так и других инвесторов на территории РФ», — продолжил вице-премьер.

В то же время он выразил заинтересованность в конкуренции, в том, чтобы в Приморье выходили компании с мировым именем и большим опытом. «Поэтому сегодняшняя поездка — это “роад шоу”, на котором мы рассказываем о новом этапе в реализации проекта. Мы будем его брать под федеральный патронаж», — сказал Трутнев.

Не только игровые автоматы.

Он заметил, что игорная зона — это не только игровые столы и автоматы, это отели, зоны развлечений. По его словам, корейские инвесторы там планируют построить гольф-клуб. «Мы хотим, чтобы это было еще одним местом, которое будет притягивать туристов с Азиатско-Тихоокеанского региона», — подчеркнул собеседник агентства.

«С 1 августа у нас вводятся электронные визы, это позволит быстрее попадать на территорию Дальнего Востока РФ. Нам надо создавать условия для того, чтобы к нам приезжали туристы и помогали развивать экономику», — резюмировал полпред. В Макао он также принял участие в презентации проекта «Сухой бизнес-джет», который производится на Дальнем Востоке и может быть предложен на рынках Азии в качестве своего рода «воздушного челнока» между игорными зонами.

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