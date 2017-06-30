Теплосети в Хабаровске меняют с отставанием от графика

В Хабаровске ремонт теплосетей идет с отставанием от графика из-за затянувшихся электронных торгов, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«За это лето в рамках подготовки к отопительному сезону мы должны успеть отремонтировать 9,8 километра магистральных трубопроводов и почти столько же — внутриквартальных. Сейчас мы отстаем от запланированного графика работ. И причиной этому послужили не погодные условия, а затянувшиеся электронные торги, которые проходили на уровне Москвы. Несмотря на это, отопительный сезон в Хабаровске начнется вовремя: до 25 сентября мы завершим все работы “в металле”», — сказал главный специалист городского управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций Андрей Унтерберг.

Чтобы наверстать упущенное время, все ремонтные бригады переведены на двухсменный режим работы. 3 июля начинается ремонт 1,08 километра тепломагистрали и реконструкция большой тепловой камеры в районе перекрестка улиц Ленина и Запарина. В мэрии предупреждают, что жителям дальневосточной столицы придется потерпеть неудобства из-за изменений в схеме движения транспорта.

«Будет перекрыт сквозной въезд с улицы Запарина на Ленина. Организуем двухполосное движение с Амурского бульвара на Запарина для того, чтобы горожане могли проехать к жилым домам, которые расположены на этом участке. Работы пойдут по очень жесткому графику, в две смены, и к 3 августа все, включая благоустройство территории, будет завершено», — сообщил Андрей Унтерберг.