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10:56 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Имущество «Мокрушенского» выставили на продажу одним лотом

Заявки на участие можно подавать с 3 июля по 8 августа.

Имущественный комплекс хозяйства «Мокрушенское» в Канском районе Красноярского края выставлен на продажу единым лотом. Начальная цена предприятия-банкрота установлена в размере 278,65 млн руб.

Условия торгов опубликованы на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве. Заявки на участие можно подавать с 3 июля по 8 августа. При этом надо внести задаток в размере 20% от стартовой цены. Сами торги назначены на 15 августа.

Оценку имущественного комплекса проводило красноярское ООО «Бюро оценки Эксперт-Сервис». Большая часть суммы (181,4 млн га) приходится на два земельных участка в Канском районе. Их общая площадь составляет 13,14 тыс. га.

НАО «Мокрушенское», занимающееся разведением крупнорогатого скота, было признано банкротом в январе 2017 года. Объем требований кредиторов составляет около 100 млн руб.

В декабре 2016 года прокуратура Красноярского края сообщала о том, что НАО «Мокрушенское» работало до 2016 года. Затем его работники были переведены в ООО «Победа».

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Имущество «Мокрушенского» выставили на продажу одним лотом
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