Власти выделили 1,3 млрд рублей на возведение соцобъектов в Воронежской области
Деньги на развитие социальной инфраструктуры направят из бюджетов всех уровней.
Деньги на развитие социальной инфраструктуры направят из бюджетов всех уровней.
Власти направили 1,3 млрд рублей на развитие социальной инфраструктуры Воронежской области до 2020 года, сообщил глава регионального департамента строительной политики Олег Гречишников на совещании в Минстрое РФ в четверг, 29 июня. Большую часть средств (890 млн рублей) выделили из федерального бюджета, еще 311,5 млн — из областного и 70,1 млн — из муниципальных бюджетов.
Развитие социальной инфраструктуры в регионе проходит в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов РФ» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015−2020 годы. В 2017 году из бюджетов всех уровней профинансируют строительство объектов социальной инфраструктуры по направлению «Ипотека и арендное жилье». Из федбюджета направили 660,2 млн рублей.
Правительство области заключило соглашение с Минстроем РФ о завершении стройки образовательных учреждений, которые начали возводить в 2016 году, и начало строительства школы и поликлиники в городском микрорайоне Шилово. Правительство РФ дополнительно выделит более 230 млн рублей на строительство школы в Воронеже и в поселке Отрадное Новоусманского района. В областном бюджете на эти цели предусмотрено 82,9 млн рублей, в местных бюджетах — 15,7 млн рублей.