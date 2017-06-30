Власти выделили 1,3 млрд рублей на возведение соцобъектов в Воронежской области

Власти направили 1,3 млрд рублей на развитие социальной инфраструктуры Воронежской области до 2020 года, сообщил глава регионального департамента строительной политики Олег Гречишников на совещании в Минстрое РФ в четверг, 29 июня. Большую часть средств (890 млн рублей) выделили из федерального бюджета, еще 311,5 млн — из областного и 70,1 млн — из муниципальных бюджетов.

Развитие социальной инфраструктуры в регионе проходит в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов РФ» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015−2020 годы. В 2017 году из бюджетов всех уровней профинансируют строительство объектов социальной инфраструктуры по направлению «Ипотека и арендное жилье». Из федбюджета направили 660,2 млн рублей.

Правительство области заключило соглашение с Минстроем РФ о завершении стройки образовательных учреждений, которые начали возводить в 2016 году, и начало строительства школы и поликлиники в городском микрорайоне Шилово. Правительство РФ дополнительно выделит более 230 млн рублей на строительство школы в Воронеже и в поселке Отрадное Новоусманского района. В областном бюджете на эти цели предусмотрено 82,9 млн рублей, в местных бюджетах — 15,7 млн рублей.