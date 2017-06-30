«Укрэнерго» подверглась второй за неделю хакерской атаке — СМИ

Как сообщил Ковальчук, при атаке использовался компьютерный вирус, который отличается от использованного хакерами при атаке на Украину во вторник. Он добавил, что атака не затронула сеть энергоснабжения страны.

«Вирус немного отличается, у него другая природа, схожая с WannaCry. Эффект от его воздействия был незначительный, так как некоторые компьютеры работали в автономном режиме», — заявил он.