Комитет по развитию частной системы здравоохранения создали в Хабаровском крае

Хабаровск, 30 июня, AmurMedia.

При Совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата создан комитет по развитию частной системы здравоохранения. Его деятельность будет заключаться в консолидации, снятии барьеров и выстраиванию конструктивного диалога власти и негосударственного сектора медицинских услуг Хабаровского края, сообщили ИА AmurMedia в министерстве экономического развития Хабаровского края.

Первое заседание профильного комитета по развитию частной системы здравоохранения при Совете по предпринимательству состоялось в министерстве экономического развития Хабаровского края. Началось оно со знакомства с работой и возможностями Совета, представления членов комитета, определения перечня актуальных вопросов.

Председатель комитета Владимир Рыбалко в своем вступительном слове отметил, что потребность в создании комитета назрела в связи с разрозненностью и «отсутствием координации» частного сектора в сфере медицины.

«Сегодня те проблемы, с которыми сталкиваются частные медицинские учреждения, невозможно решить в одиночку. Поэтому площадка комитета могла бы стать таким координационным механизмом в развитии частной системы здравоохранения в Хабаровском крае».

Начальник управления формирования региональной политики улучшения делового климата министерства экономического развития Хабаровского края Юрий Рыбко разъяснил формат работы Совета по предпринимательству. Также он отметил, что деятельность Совета широко освещается в СМИ и находится на контроле губернатора Хабаровского края.

«Министерство экономического развития открыто для сотрудничества и готово оказывать различные формы поддержки как Совету по предпринимательству, так и отдельным его структурам, в частности профильным комитетам», — добавил Юрий Рыбко.

В рамках заседания обсудили ряд наиболее актуальных и злободневных вопросов. Особенно острым выдалось обсуждение совершенствования системы лицензирования медицинской деятельности и противодействие теневому рынку медицинских услуг. Проблемным аспектом является отсутствие лицензирования на ряд популярных медицинских процедур, например, в области косметологии, которые зачастую в надомных условиях проводят дилетанты или лица без медицинского образования. Незаконная предпринимательская деятельность в сфере оказания медицинских услуг, по мнению большинства участников, является социально опасным деянием. Ведь следствием такого «лечения» становится уход от ответственности, в том числе и уголовной, за ненадлежащее оказание медицинских услуг, повлекшее вред здоровью пациента. Вопросы борьбы с незаконным предпринимательством в сфере здравоохранения участники комитета оставили в повестке последующих заседаний одним из ключевых.

Кроме того, обсуждались вопросы качественного оказания медицинских услуг в удаленных районах края, совершенствование порядка льготного зубного протезирования, развёртывания негосударственных мобильных медицинских комплексов в Хабаровском крае.

Участники заседания определили основные пункты повестки работы комитета, которые необходимо рассмотреть и постараться решить в ближайшей перспективе. Это повышение эффективности работы частных медицинских организаций в системе обязательного медицинского здравоохранения, повышения эффективности лекарственного обеспечения, оказания стоматологической помощи льготным категориям граждан.