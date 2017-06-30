Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Близкие Олега Яковлева раскрыли истинную причину его смерти
5 супертехнологий лечения рака, доступных уже сегодня
В самолете, летевшем из Москвы в Анталью, произошла драка
Необычный семейный портрет растрогал пользователей соцсетей
По вине пьяного студента МГИМО погиб 23-летний мотоциклист
В 2 раза быстрее инфляции Почему в России стремительно дорожает бензин?
Умер исполнитель главной роли в «Девушке с татуировкой дракона»
Стало известно о состоянии Владимира Этуша
Пять способов трансформировать свой автомобиль
В Уфе показали автозаки повышенной комфортности
Максакова рассказала, почему Хрущев передал Киеву Крым — СМИ
Порошенко: ВСУ не дают надежды ополченцам Донбасса
Как 49-летняя Валерия выглядит в бикини (фото)
Брэд Питт встречается с 53-летней супермоделью (фото)
В Сети комментируют украинский вариант фамилии Гоголя – СМИ
48-летняя Блёданс полностью разделась в ролике
Причину смерти экс-солиста "Иванушек" Яковлева назвала Куцевол
СМИ: Лавров получил предупреждение от Госдепа США
Фоторепортажи
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
21Открытие Московского международного кинофестиваля
11:15 (мск), источник: AmurMedia.ru

Комитет по развитию частной системы здравоохранения создали в Хабаровском крае

Он будет координировать работу негосударственного сектора медицинских услуг.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 30 июня, AmurMedia.

При Совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата создан комитет по развитию частной системы здравоохранения. Его деятельность будет заключаться в консолидации, снятии барьеров и выстраиванию конструктивного диалога власти и негосударственного сектора медицинских услуг Хабаровского края, сообщили ИА AmurMedia в министерстве экономического развития Хабаровского края.

Первое заседание профильного комитета по развитию частной системы здравоохранения при Совете по предпринимательству состоялось в министерстве экономического развития Хабаровского края. Началось оно со знакомства с работой и возможностями Совета, представления членов комитета, определения перечня актуальных вопросов.

Председатель комитета Владимир Рыбалко в своем вступительном слове отметил, что потребность в создании комитета назрела в связи с разрозненностью и «отсутствием координации» частного сектора в сфере медицины.

«Сегодня те проблемы, с которыми сталкиваются частные медицинские учреждения, невозможно решить в одиночку. Поэтому площадка комитета могла бы стать таким координационным механизмом в развитии частной системы здравоохранения в Хабаровском крае».

Начальник управления формирования региональной политики улучшения делового климата министерства экономического развития Хабаровского края Юрий Рыбко разъяснил формат работы Совета по предпринимательству. Также он отметил, что деятельность Совета широко освещается в СМИ и находится на контроле губернатора Хабаровского края.

«Министерство экономического развития открыто для сотрудничества и готово оказывать различные формы поддержки как Совету по предпринимательству, так и отдельным его структурам, в частности профильным комитетам», — добавил Юрий Рыбко.

В рамках заседания обсудили ряд наиболее актуальных и злободневных вопросов. Особенно острым выдалось обсуждение совершенствования системы лицензирования медицинской деятельности и противодействие теневому рынку медицинских услуг. Проблемным аспектом является отсутствие лицензирования на ряд популярных медицинских процедур, например, в области косметологии, которые зачастую в надомных условиях проводят дилетанты или лица без медицинского образования. Незаконная предпринимательская деятельность в сфере оказания медицинских услуг, по мнению большинства участников, является социально опасным деянием. Ведь следствием такого «лечения» становится уход от ответственности, в том числе и уголовной, за ненадлежащее оказание медицинских услуг, повлекшее вред здоровью пациента. Вопросы борьбы с незаконным предпринимательством в сфере здравоохранения участники комитета оставили в повестке последующих заседаний одним из ключевых.

Кроме того, обсуждались вопросы качественного оказания медицинских услуг в удаленных районах края, совершенствование порядка льготного зубного протезирования, развёртывания негосударственных мобильных медицинских комплексов в Хабаровском крае.

Участники заседания определили основные пункты повестки работы комитета, которые необходимо рассмотреть и постараться решить в ближайшей перспективе. Это повышение эффективности работы частных медицинских организаций в системе обязательного медицинского здравоохранения, повышения эффективности лекарственного обеспечения, оказания стоматологической помощи льготным категориям граждан.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Что изменится с 1 июля: увеличение МРОТ и тарифов ЖКХ, онлайн-кассы и ужесточение штрафов
Как изменится жизнь россиян с 1 июля
Германия разгромила Мексику и вышла в финал Кубка конфедераций
Хейли: США больше не будут закрывать глаза на поведение Тегерана
МВД предлагает перенаправить потоки мигрантов на Дальний Восток
Весенний призыв на службу в российскую армию исполнен на 72%
В Германии легализовали однополые браки
Бывшего начальника УСБ СК заподозрили в получении взяток щенками
Спорт
Кто бы у немцев ни играл — они выиграют: Германия — в финале КК Германия громит Мексику в полуфинале Кубка конфедераций и в шаге от ещё одного трофея, несмотря на неосновной состав
Авто
В Японии нашли трехосный «Гелендеваген» за $9 000 (видео) В сети появились фотографии и видеозаписи, героем которых стал шестиколесный вездеход, стоимость которого, как сообщается, составляет скромные $9 000
Hi-Tech
Фото дня: первый в мире телефон, которому не нужна батарейка Миру впервые представлен мобильный телефон, которому не нужна батарейка. Данный девайс будет брать энергию из воздуха
Кино
Риналь Мухаметов и Равшана Куркова на съемках фэнтези «Эбигейл» Известные актеры и молодые звезды экрана снимаются в необычном проекте от создателей фильмов «Танцы насмерть» и «Проект Gemini»
Недвижимость
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
Чиновники назвали дату окончания ремонта улиц в центре Москвы
Владельцы магазинов пытаются заработать на программе реновации
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Жена моряка сделала мужу сюрприз, скрыв беременность Чтобы снять на видео реакцию супруга, женщина полгода мужественно хранила в секрете новость о грядущем пополнении в семье.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь