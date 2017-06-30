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11:40 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Грузоперевозки из Москвы в Екатеринбург «пересадят» на поезда

На регулярной основе.

Российские логисты обсуждают возможность запуска регулярных контейнерных поездов между Москвой и Екатеринбургом. Они уверены, что такой вид перевозок нужен и будет востребован, однако для старта необходимо решить несколько задач.

Сейчас большая часть грузов доставляется автотранспортом. Для того чтобы «пересадить» бизнесменов на поезда, логистам следует оформить постоянный грузопоток, сократить время доставки и определиться с местами прибытия. Если с терминалами в Екатеринбурге более-менее понятно (преимущество отдается южной части города), то по Москве есть вопросы. Ожидается, что в столице России произойдут большие перемены — все товарные терминалы вынесут за пределы города.

Специалисты отмечают, что на железную дорогу могут «пересесть» сборные грузы и часть «привозной» еды — йогурты, творог, пиво, газировка и майонез, передает «Уралинформбюро».

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