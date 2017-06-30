Грузоперевозки из Москвы в Екатеринбург «пересадят» на поезда
На регулярной основе.
На регулярной основе.
Российские логисты обсуждают возможность запуска регулярных контейнерных поездов между Москвой и Екатеринбургом. Они уверены, что такой вид перевозок нужен и будет востребован, однако для старта необходимо решить несколько задач.
Сейчас большая часть грузов доставляется автотранспортом. Для того чтобы «пересадить» бизнесменов на поезда, логистам следует оформить постоянный грузопоток, сократить время доставки и определиться с местами прибытия. Если с терминалами в Екатеринбурге
Специалисты отмечают, что на железную дорогу могут «пересесть» сборные грузы и часть «привозной» еды — йогурты, творог, пиво, газировка и майонез, передает «Уралинформбюро».