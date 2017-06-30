Кто больше всех зарабатывает в Башкирии

Среднемесячная зарплата в Башкирии за январь-апрель этого года составила 27 762 рубля, сообщает Башстат. За аналогичный период прошлого года житель республики получал в среднем 26 344 рубля.

Самая высокая зарплата, традиционно, у работников нефтяной отрасли — 63 505 рублей. В то же время именно у них произошло одно из самых существенных падений заработка, в прошлом году их среднемесячный доход равнялся 73 404 рубля.

На втором месте — добыча полезных ископаемых, работники этой сферы в январе-апреле зарабатывали в среднем 44 087 рублей. Они также заметно потеряли: за аналогичный период 2016 года они получали 54 120 рублей.

Зарплата финансистов и страховщиков за этот период составила 42 389 рубля, что немногим больше прошлогоднего показателя в 38 363 рубля. Незначительно подросли заработки энергетиков, строителей, работников торговли и гостиничной сферы.

Самая маленькая зарплата у кожевников -12 285 рубля, мебельщиков — 13 639 рублей и в сфере лесоводства и лесозаготовки — 14 522 рубля.