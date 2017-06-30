Готовность футбольного поля «Ростов-Арены» достигла 72%

По информации донского минстроя, в настоящее время завершена укладка щебеночного основания футбольного поля, близятся к завершению работы по устройству дренажной системы и системы орошения.

Общая строительная готовность стадиона на данный момент составляет более 80%.

На стройплощадке «Ростов-Арены» завершены железобетонные работы, монтаж металлоконструкций кровли, а также устройство полимерного кровельного покрытия. Ведутся работы по устройству примыканий кровельной мембраны и ливневого водостока.

Выводятся конструкции трибун. Внутри здания стадиона монтируют лифты и эскалаторы, двери, витражи и оконные блоки, а также подвесные потолки, укладывают керамическую плитку.

На 98% выполнено устройство монолитных конструкций билетных касс стадиона, на 67% завершены наружные и внутренние отделочные работы.

В рамках благоустройства территории «Ростов-Арены» началась установка малых архитектурных форм (скамьи, флагштоки и т. д. ).

Окончательный срок завершения работ по контракту — 25 декабря 2017 года. Провести первые матчи на стадионе планируется уже в ноябре.