ФАС не исключает возбуждения новых дел из-за дорогого бензина в Крыму

Об этом в интервью «Коммерсант.ru» сообщил начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС Дмитрий Махонин.

«Мы находимся в стадии проверок всей цепочки поставок нефтепродуктов в регионе. И уже можно сказать, что ряд сделок по поставкам нефтепродуктов на территорию Крыма на биржевых площадках, мягко говоря, находятся под подозрением. Нам известно, что некоторые лица совершают адресные сделки на базе железнодорожных станций на 3−4 тысячи рублей на тонну выше рынка», — уточнил Махонин.

По его словам, ФАС еще раз перепроверит эти данные, и если они подтвердятся, то это будет трактовано как вертикальное антиконкурентное соглашение, которое ведет к росту цены на топливо.

«Нам чуть-чуть осталось проверить данные ОАО РЖД, куда ушли вагоны с наценкой. Если на территорию Крыма, то это может быть поводом для возбуждения дела», — добавил представитель ведомства.

Махонин напомнил, что на сегодняшний день ФАС судится с пятью топливными компаниями, работающими в Крыму. Согласно позиции ведомства, участники рынка нарушили закон о конкуренции, за что были штрафованы на 129 млн рублей.