В Зеленоградском районе реконструируют очистные сооружения

На совещании постановили, что до конца текущего года разработают, утвердят и опубликуют программу модернизации систем водоотведения на территории района на 2018−2024 годы. Чиновники рассмотрели схемы систем водоотведения посёлков Коврово, Мельниково, Романово, Краснофлотское, Муромское, Луговское, Зелёный Гай. Кроме того, сообщается, что в посёлке Кумачёво завершены работы по ремонту водонапорной башни.

Напомним, в начале июня в Калининграде состоялось официальное открытие новых очистных сооружений. Очистные сооружения Калининграда строились в рамках совместного проекта с европейскими партнёрами. Россия направила на возведение очистных 1,52 млрд рублей. Оборудование приобреталось за счёт грантовых средств. В 2015 году Иващенко говорил о том, что после того, как новые очистные сооружения введут в эксплуатацию, тариф за водоотведение для калининградцев вырастет примерно в 2,7 раза и станет средним по России.