Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Слова Маликова про смерть Яковлева
В Японии парализованного заставили ползти по трапу самолета
«Тяжело и обидно»: реакция Киева на наказание за «Евровидение»
Эксперт рассказал, почему страны НАТО на самом деле боятся РФ
Кремль прокомментировал слова Порошенко о новом статусе Крыма
Фото дня: Роналду показал новорожденных детейИз-за рождения детей Роналду даже пропустит матч за 3-е место на Кубке Конфедераций в России
Алексей Воробьев резко похудел ради роли в американском сериале
Юлия Волкова из t.A.T.u. стала героиней шоу «Секрет на миллион»
Пять способов трансформировать свой автомобиль
В Уфе показали автозаки повышенной комфортности
СМИ: Брэд Питт влюбился в 53-летнюю модель
СМИ: Сати Казанова высказалась о смерти Яковлева
Как выглядит самая модная прическа лета-2017 (фото)
Как 49-летняя Валерия выглядит в бикини (фото)
В Сети комментируют украинский вариант фамилии Гоголя – СМИ
48-летняя Блёданс полностью разделась в ролике
В самолете, летевшем из России в Турцию, произошла драка
После жалобы Путину уволили 150 работников фирмы
Фоторепортажи
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
11:45 (мск), источник: Клопс.ru

В Зеленоградском районе реконструируют очистные сооружения

В администрации Зеленоградска прошло совещание по вопросу состояния систем водоотведения и очистных сооружений на территориях сельских населённых пунктов. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщается на сайте Зеленоградского городского округа.

Источник: Клопс.ru

На совещании постановили, что до конца текущего года разработают, утвердят и опубликуют программу модернизации систем водоотведения на территории района на 2018−2024 годы. Чиновники рассмотрели схемы систем водоотведения посёлков Коврово, Мельниково, Романово, Краснофлотское, Муромское, Луговское, Зелёный Гай. Кроме того, сообщается, что в посёлке Кумачёво завершены работы по ремонту водонапорной башни.

Напомним, в начале июня в Калининграде состоялось официальное открытие новых очистных сооружений. Очистные сооружения Калининграда строились в рамках совместного проекта с европейскими партнёрами. Россия направила на возведение очистных 1,52 млрд рублей. Оборудование приобреталось за счёт грантовых средств. В 2015 году Иващенко говорил о том, что после того, как новые очистные сооружения введут в эксплуатацию, тариф за водоотведение для калининградцев вырастет примерно в 2,7 раза и станет средним по России.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 СМИ: к самолёту Шойгу над Балтикой попытался приблизиться истребитель F-16 (видео, обновлено)
В Калининграде перекроют движение из-за приезда Шойгу
СМИ: к самолёту Шойгу над Балтикой попытался приблизиться истребитель F-16 (видео, обновлено)
Как изменится жизнь россиян с 1 июля
Футболисты сборной Германии в восторге от России
Хейли: США больше не будут закрывать глаза на поведение Тегерана
Разработчик назвал стоимость российского аналога «Мистраля»
Весенний призыв на службу в российскую армию исполнен на 72%
В Германии легализовали однополые браки
Бывшего начальника УСБ СК заподозрили в получении взяток щенками
Спорт
Кто бы у немцев ни играл — они выиграют: Германия — в финале КК Германия громит Мексику в полуфинале Кубка конфедераций и в шаге от ещё одного трофея, несмотря на неосновной состав
Авто
В Японии нашли трехосный «Гелендеваген» за $9 000 (видео) В сети появились фотографии и видеозаписи, героем которых стал шестиколесный вездеход, стоимость которого, как сообщается, составляет скромные $9 000
Hi-Tech
Фото дня: первый в мире телефон, которому не нужна батарейка Миру впервые представлен мобильный телефон, которому не нужна батарейка. Данный девайс будет брать энергию из воздуха
Кино
Риналь Мухаметов и Равшана Куркова на съемках фэнтези «Эбигейл» Известные актеры и молодые звезды экрана снимаются в необычном проекте от создателей фильмов «Танцы насмерть» и «Проект Gemini»
Недвижимость
Как быстро исправить ошибки в дизайне кухни?
Россиян ожидает повышение тарифов на услуги ЖКХ
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
«Газпром» построит новую высотку в Петербурге
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Жена моряка сделала мужу сюрприз, скрыв беременность Чтобы снять на видео реакцию супруга, женщина полгода мужественно хранила в секрете новость о грядущем пополнении в семье.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь