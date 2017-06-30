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11:20 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Прокуратура Иркутска проводит проверку в отношении комбината питания

Сведений о некачественных поставках не поступало в надзорный орган.

Источник: IrkutskMedia.ru

Прокуратура города проводит проверку в отношении МУП «Комбинат питания Иркутска». Она была начата в мае 2017 года в связи с обращением в ведомство некой организации. В надзорном органе отметили, что никаких сведений о некачественных поставках в МУП не поступало. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на официальный ответ прокуратуры на запрос.

«Прокуратурой города проводится проверка в отношении МУП “Комбинат питания” Иркутска», которая начата в связи с поступлением обращения организации в мае 2017 года. В настоящее время проверка не окончена, — сказано в ответе.

Напомним, заветренную свинину и загрязненную жилованную говядину поставляли в МУП «Комбинат питания Иркутска», который в настоящий момент осуществляет организацию питания в 69-ти общеобразовательных и 110-ти дошкольных учреждениях.

Изначально информация о поставках некачественной продукции на комбинат питания Иркутска просочилась в социальные сети. В сообщениях, опубликованных на страницах в Facebook, говорилось о том, что в МУП поступили заветренная свинина, загрязненная жилованная говядина, печень из Парагвая вместо отечественной, томатная паста с заниженной массовой долей сухих веществ. Факты поставок некачественной продукции, предназначавшейся для питания детей в образовательных учреждениях Иркутска, нашли подтверждение в ответе муниципального предприятия на запрос редакции ИА IrkutskMedia.

В официальном документе сообщается, что на предприятие поставлялась заветренная свинина с критическим сроком годности. Данная партия была возвращена поставщику, в отношении которого затем составили претензию и начислили штраф за ненадлежащее исполнение условий договора. Аналогичные меры были приняты и при поставке говяжьей печени — не отечественного производства и не соответствующей нормам ГОСТа.

Напомним, как заявлял в прошлом году мэр Иркутска Дмитрий Бердников, проверка качества питания детей в школах города будет вестись постоянно. Градоначальником также было поручено пересмотреть меню в образовательных учреждениях после поездки в школу № 22, где было проверено качество питания учеников. Глава города отметил, что почти во всех школах, которые он посещал, многие дети не едят кашу.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало о том, что в ноябре 2016 года была приостановлена деятельность детского сада № 95 в связи с закрытием пищеблока, у работников которого был обнаружен норовирус. Повара были отстранены от работы и находились на лечении. Решением руководства МУП «Комбинат питания Иркутска» этим сотрудникам был объявлен выговор.

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