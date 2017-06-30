«Межтопэнергобанк» заявил о технических сложностях в работе, комментарий «Вести» получили в пресс-службе финансовой организации.

«В настоящее время наблюдаются технические сложности в работе программного обеспечения банка, что сказалось на возможности оперативности проведения платежей. В связи с резко возросшим количеством обращений клиентов за получением средств, с которым не справляется программно-аппаратный комплекс, банк был вынужден сократить обслуживание в ряде офисов. Офисы работают в информационном режиме. Колл-центр и городские номера банков работают, но, к сожалению, в настоящий момент они перегружены, часть звонов может быть потеряна»., — заявил представитель пресс-службы «Межтопэнергобанка».

Также в пресс-службе затруднились назвать точное время восстановления полной работоспособности программного обеспечения.

Напомним, о трудностях в работе банка «Вестям» сообщила клиентка: «Не принимают вообще никакие платежи, хотя деньги на счету есть. Ни один телефон банка не отвечает. Когда мы приехали в отделение банка, примерно в 13:30, здесь было около 100 человек. Все закрыто, внутренние и внешние телефоны не работают. Я видела начальника операционного отдела, она сказала, что в 14 часов банк откроется, но не работает сервер. Сказали — у нас проблемы. Всё. Платежи принимают в бумажном виде. Я принесла платежки в бумажном виде, мне сказали — на понедельник. Спрашиваю — в понедельник будете работать? Будем надеяться сказали. По чеку деньги снять невозможно. По карточке деньги снять невозможно. Ни один из сотрудников банка не вышел и не объяснил, в чем дело», — рассказала «Вестям» клиентка банка Тихоненко Светлана. часть звонов может быть потеряна".,&37и пр. Карла Маркса, 20.

«Вести» следят за развитием событий.