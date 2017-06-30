Волгоградцы против строительства мусороперерабатывающего завода

Чтобы разрядить ситуацию, депутат Волгоградской городской Думы Андрей Гимбатов провел встречу с жителями «Максимки», сообщает ВДТВ со ссылкой на пресс-службу гордумы.

Также участвовали во встрече глава администрации Советского района Шафран Тепшинов и заместитель председателя комитета транспорта, промышленности и связи администрации Волгограда Наталья Григорян.

Андрей Гимбатов продемонстрировал собравшимся папку с официальными ответами на депутатские запросы от всех компетентных структур. Все они — отрицательные. Однако люди не верили депутату, и ему пришлось несколько раз повторять: завода не будет.

То оборудование, которое граждане приняли за составные мусороперерабатывающего завода на самом деле — крупная установка на участке канализационно-очистных сооружений городского водоканала. Это опытный образец оборудования, которое будет встроено в систему очистных сооружений на острове Голодный. В поселке Максима Горького он размещен для временного хранения.

Жители высказали возмущение отсутствием нужного количества автобусов на маршруте № 88. В часы пик систематически отмечается нехватка транспорта. Люди просят усилить маршрут: утром и вечером задействовать автобус большой вместимости.

Чиновник администрации отметила, что на маршрут будут выведены несколько дополнительных единиц транспорта. Итоговая цель — сократить интервал движения до 5 минут в часы пик.

Количество автобусов на маршруте будет увеличено до 20. «Вопрос пуска автобусов большой вместимости дополнительно к существующим, будем прорабатывать» — сообщила заместитель председателя комитета транспорта, промышленности и связи администрации Волгограда Наталья Григорян.