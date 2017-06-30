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12:02 (мск), источник: РБК

Разработчик назвал стоимость российского аналога «Мистраля»

Стоимость российского аналога французских «Мистралей», головного из двух универсальных десантных кораблей (УДК) «Прибой» составит 40 млрд руб. Об этом на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге сообщил ТАСС начальник отделения перспективного строительства кораблей Крыловского государственного научного центра Владимир Пепеляев.

Источник: РИА "Новости"

Он пояснил, что в указанную стоимость включены все этапы проектирования, в том числе строительство и проведение испытаний. По мнению Пепеляева, на создание корабля потребуется до пяти лет.

Около года уйдет на эскиз, еще года полтора на техпроект, затем разработка рабоче-конструкторской документации и постройка.
Владимир Пепеляев
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Представитель Крыловского научного центра отметил, что техническое задание на создание УДК пока не получено. Он добавил, что если решение о строительстве корабля примут в ближайшее время, то «до конца года Крыловский центр совместно с Невским ПКБ смогут завершить работу над аванпроектом, и бюро может начать проектирование УДК».

Макет вертолетоносца представлен на Международном военно-морском салоне в Петербурге на стенде Крыловского центра.

Длина судна составит 200 м и ширина — 34 м. Корабль будет обладать водоизмещением 23 тыс. т. Скорость полного хода «Прибоя» будет достигать 24 узлов, дальность плавания — 6000 миль, автономность корабля — 30 суток.

Корабль сможет перевозить до 900 человек морского десанта, около 50 боевых машин пехоты и до 10 танков.

Экипаж «Прибоя» будет насчитывать порядка 400 человек. Кроме того, на корабле смогут разместить до 15 вертолетов различных классов.

По словам вице-президента Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по военному кораблестроению Игоря Пономара, работа над проектом перспективного вертолетоносца «Прибой» уже началась. Он сообщил ТАСС, что уже известны верфи, на которых могут строить такие корабли.

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«Северная верфь» после модернизации, а также «Балтийский завод» и «Севмаш», который имеет богатый опыт строительства больших надводных кораблей, — пояснил он.

Замглавкома ВМС Виктор Бурсук 26 июня сообщил ТАСС, что флот рассчитывает получить не менее двух таких кораблей к 2025 году. «Такие корабли Военно-морскому флоту нужны, в рамках государственной программы вооружения до 2025 года предусмотрено и проектирование, и строительство таких кораблей», — сказал он.

Минобороны планирует создать первый российский вертолетоносец до 2022 года. По словам замминистра обороны Юрия Борисова, его строительство заложили в госпрограмму вооружения. Впервые модель «Прибоя» была продемонстрирована на форуме «Армия-2015».

Тогда представитель Главкомата ВМФ заявил «​Интерфаксу», что это «наш ответ «Мистралю». Разработка Невского проектного-конструкторского бюро имела длину 165 м, ширина — 25 м.

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Источник: делегация из РФ едет в Египет обсуждать сделку по оборудованию для «Мистралей»

Планировалось, что корабль будет обладать водоизмещением 14 тыс. т и сможет нести до восьми вертолетов Ка-27 и Ка-52К, а также перевозить до 500 десантников и 40−60 единиц военной техники.

Его планировали оснастить зенитным комплексом «Панцирь-М».

В июне 2011 года Россия и Франция заключили контракт на покупку двух вертолетоносцев «Мистраль». Первый корабль «Владивосток» должны были передать ВМФ в ноябре 2014 года, однако в сентябре французский президент Франсуа Олланд объявил о заморозке контракта. Это решение он объяснил начавшимся политическим кризисом на Украине. Франция расторгла соглашение и выплатила России компенсацию €949,754 млн. Оба корабля Париж продал Египту.

Комментарии
2
Сергей Костенко
Знайка, давай - о неэффективной трате денег бюджете заряжай...
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алекс турон
согласен с вами
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