Депутаты Волгоградской гордумы недовольны дорожной разметкой в Кировском районе

Сегодня подрядчик производит разметку в четырех районах: Красноармейском, Кировском, Советском и Ворошиловском. Как поясняют в пресс-службе гордумы, заказчик оплатит работы лишь после того, как они будут выполнены и произведена проверка качества нанесенной разметки.

Председатель комитета гордумы по дорожному хозяйству, транспорту и промышленности Дмитрий Дильман и начальник отдела безопасности дорожного движения комитета дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда Михаил Гаврилин совершили визуальную проверку разметки на улице Писемского в Кировском районе. Здесь горизонтальная разметка появилась в конце мая.

Михаил Гаврилин отметил, что работы по разметке участка дороги по улице Писемского, что вблизи гимназии № 9, еще не приняты. «Невооруженным глазом мы видим загрязнения на разметке. Если инструментальная проверка покажет некачественное выполнение работ, подрядчику придется переделать разметку за свой счет».

По словам Дмитрия Дильмана, Кировский район выбран для проверки не случайно. Разметка у гимназии № 9 появилась совсем недавно, но уже вызывает негатив у участников дорожного движения. Поэтому до подписания актов выполненных работ будут дополнительно проверено их качество. Депутаты продолжат рейды по дорогам Волгограда.