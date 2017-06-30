Подписано соглашение между Волгоградом и Брестом о развитии патриотического туризма

На конференции, в частности, рассмотрены аспекты создания единого туристического маршрута «Мамаев курган — Брестская крепость». Одним из ключевых моментов конференции стало подписание соглашения о сотрудничестве между туристско-информационными центрами Волгоградской области и Брестской области республики Беларусь и соглашения между туроператорами двух стран.

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе администрации области, в ней приняли участие представители органов исполнительной власти в сфере туризма, культуры, спорта и молодежной политики волгоградского региона и Брестской области Республики Беларусь, российские и белорусские туроператоры, представители музеев и патриотических объединений Волгограда и Бреста. Организатором конференции является Агентство развития туризма Волгоградской области.

На встрече были представлены действующие патриотические маршруты на территории волгоградского региона и Брестской области. В настоящее время на территории региона действуют более 260 экскурсионных маршрутов. Агентство развития туризма продолжает разработку новых оригинальных экскурсий и туров по Волгограду и области.

Организаторы уверены, что проведение конференции будет способствовать развитию двусторонних отношений в сфере культуры, туризма, спорта и молодёжной политики между Волгоградской и Брестской областями, а также обмену опытом по вопросам продвижения патриотического туризма на внутренних и международных рынках двух стран. Начальник управления спорта и туризма Брестского облисполкома Николай Глушеня в свою очередь подчеркнул, что сотрудничество Волгоградской и Брестской областей в вопросах патриотического воспитания и туризма должно выйти на новый уровень, в этом есть большая заинтересованность с обеих сторон.

Добавим, волгоградский регион продолжает укреплять свои позиции центра народной дипломатии, развивая экономические, социальные и культурные контакты с другими странами. Регион активно участвует в движении городов-побратимов: в прошлом году в Волгограде состоялся международный форум «Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке», который объединил около 200 представителей 12 стран мира. Плодотворное сотрудничество регион выстраивает и с республикой Беларусь: на территории области проживает более восьми тысяч белорусов, здесь работают 27 предприятий с белорусским капиталом, республика входит в тройку ведущих внешнеэкономических партнеров по объемам взаимной торговли.