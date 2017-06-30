Красноярские власти намерены найти операторов для газификации региона

Власти Красноярского края направили обращение в «Роснефть» и подготовили документ в «Новатэк» с просьбой рассмотреть возможность участия в газификации региона. Об этом сообщил министр промышленности, энергетики и торговли региона Анатолий Цыкалов.

Схема газификации, направленная в «Газпром» в октябре прошлого года, не была согласована.

«Мы провели работу по подготовке схемы газоснабжения и газификации, подсчитали, что к 2030 году уровень потребления газа в регионе составит 8 млрд кубометров в год. Схема до сих пор не согласована, дату нам так и не назвали, такое ощущение, что интереса нет», — рассказал министр (цитата по ТАСС).

Согласно проекту, предлагается поэтапное строительство на территории Красноярского края магистрального газопровода Проскоково — Ачинск — Красноярск — Канск — Балаганск. Возможность подключения к действующей газотранспортной системе «Газпрома» позволит газифицировать 10 городов и 16 районов края.

По подсчетам специалистов СФУ, строительство газопровода в край обойдется в 178−250 млрд рублей.

«Газификация Красноярского края возможна двумя путями. Первый — это если через Проскоково запитаться на тот природный газ, которым пользуются Томская, Кемеровская, Новосибирская области. Имеется в виду Уренгой. Второй подход — тянуть трубу от будущих месторождений — Куюмбинского, Юрубчено-Тахомского, которые еще не заработали. По нашим оценкам, в первом варианте капитальные затраты, связанные с трубопро­водами, газоперекачивающими станциями, эксплуатационными расходами, составят 178 миллиардов рублей. Во втором варианте — 248−250 млрд рублей», — сообщал ранее директор Политехнического института СФУ Евгений Бойко.

В том случае, если газ все-таки проведут в Красноярск, городским ТЭЦ потребуется полностью переоборудовать для работы на новом топливе. Общие капитальные затраты на это, по оценке учёного, составят еще 17−18 млрд рублей.

Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на зампредседателя правления «Газпрома» Валерия Голубева, концепция, принятая в «Газпроме», предусматривает, что газификация должна быть обоснована на экономическом уровне. По его словам, нецелесообразно строить магистральные трубопроводы в регионы, где нет достаточно потребителей.

По информации министерства, добываемый сегодня на севере региона природный и попутный газ обеспечивает Норильский промышленный район. Снабжение газом центральных и южных районов края отсутствует. Попытки газификации региона предпринимались и ранее, но не получали дальнейшего развития. В июле 2014 года во время рабочей встречи главы региона и президента Владимира Путина инициатива по газификации была поддержана.