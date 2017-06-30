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12:10 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Центры установки «ЭРА-ГЛОНАСС» во Владивостоке лишились доступа в личные кабинеты

В АО «ГЛОНАСС» объясняют такой шаг профилактическими работами в системе, но у официальных агентов организации доступ в сеть осталась.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 30 июня, PrimaMedia.

Ряд авторизированных центров во Владивостоке, которые имеют право от имени АО «ГЛОНАСС» устанавливать и регистрировать устройства с функцией вызова экстренных оперативных служб в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», оказались лишенными доступа в свои личные кабинеты. Опрошенные представители этих компаний в приватных беседах с корр. ИА PrimaMedia с попытками АО «ГЛОНАСС» взять под контроль наплыв «серых» тревожных кнопок в регион. В самом акционером обществе временные трудности объясняют профилактическими работами в системе «ЭРА-ГЛОНАСС». Личные кабинеты авторизации в компаниях «Сумотори-Авто» и ВМР — агентов «ГЛОНАСС» — продолжают работать.

Напомним, что на постах Владивостокской таможни 21 июня начали выдавать ПТС по «неофициальным» кнопкам, купленным не у агентов АО «ГЛОНАСС». Речь о покупке устройств напрямую у производителей. Очередь и спекулятивная цена на дефицитные тревожные кнопки продолжает расти, и люди вынуждены искать выход из сложившейся ситуации. Прецедент создали несколько компаний с неприморской пропиской, имеющих право на установку и идентификацию устройств в государственной автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС». Заветные терминалы они купили напрямую у производителей, несмотря на озвученные ранее заявления о нехватке производственных мощностей. Далее пошли тем же путем, что указан во «временном регламенте»: получили свидетельства безопасности колесных транспортных средств (СБКТС) и предъявили пакет документов в таможню. В ведомстве взяли паузу для дополнительной проверки, после чего заявили — не выдавать ПТС оснований нет.

Такие события добавили приморским автолюбителям оптимизма. Ведь такой способ вполне законно позволяет получать и сертифицировать кнопки без участия АО «ГЛОНАСС» и их агентов на Дальнем Востоке — компаний «Сумотори-Авто» и «ВМР». Такая ситуация, естественно, не устраивала оператора государственной систему.

И вот, буквально через несколько дней многие центры по установке модулей безопасности во Владивостоке лишились доступа в личные кабинеты системы. Представитель одного из установочных центров в разговоре с корр. ИА PrimaMedia рассказал, что доступ закрылся после того, как появились вести о появлении на рынке законных устройств не от АО «ГЛОНАСС».

— Компания объясняет такое решение тем, что в системе проводятся профилактические работы, — сказал представитель установочного центра.

Другой собеседник в приватной беседе подтвердил эту информацию. По его словам, заявок от клиентов в компанию поступает очень много, и пузырь необработанных обращений с каждым днем только возрастает.

— От таких мер, прежде всего, страдают люди. Нам в АО «ГЛОНАСС» не говорят, когда вновь заработают кабинеты авторизации. Поэтому мы не можем сказать ничего конкретного людям по поводу того, когда снова заработаем. Хотя открытыми остались кабинеты у официальных представителей — «ВМР» и «Сумотори-Авто», — рассказал собеседник агентства.

ИА PrimaMedia не удалось связаться со всеми 15-ю аккредитованными центрами, но опрошенные участники рынка заверяют, что заложниками «профилактических работ» оказались все коллеги. Они же отмечают, что нынешние технические возможности позволяют АО «ГЛОНАСС» полностью контролировать поставку устройств в ДВ регион и не подпустить к рынку других игроков, которые могли бы реализовывать кнопки в регионе.

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