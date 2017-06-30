На отремонтированной дороге на Левом берегу Омска нашли только один недочет

Региональный Минстрой с общественниками 29 июня провел ночной рейд на участке от Ленинградского моста до Тюкалинской развязки, где уложили первый слой асфальта. Позднее время рейда — после 22 часов — связано с тем, что подрядчики, как правило, выходят на смену поздним вечером или ночью, чтобы не мешать автомобилистам.

Эксперты министерства после измерения температуры и проверки качества свежего полотна заключили: все показатели соответствуют нормативам, а значит, асфальт выдержит нагрузку в течение 8−10 лет.

Эксперты министерства после измерения температуры и проверки качества свежего полотна заключили: все показатели соответствуют нормативам, а значит, асфальт выдержит нагрузку в течение 8−10 лет.

Однако эксперты нашли небольшой недочет — на одном из 20 проверенных участков дороги был выявлен просвет около 6 миллиметров. Впрочем, замминистра строительства и ЖКК Омской области Дмитрий Христолюбов заявил, что это вполне допустимо. «Но таких показателей должно быть не более 10% от общего количества измерений. Специалистам стройконтроля даны рекомендации: обратить внимание на этот участок во время итоговой проверки», — уточнил эксперт.

После получения положительного заключения стройконтроля подрядчик уложит и второй слой покрытия — щебеночно-мастичный асфальтобетон с особой добавкой в виде резиновой крошки и химических ингредиентов.

Как показывает опыт в других регионах, такое экспериментальное дорожное покрытие более эластичное, как следствие, более прочное при воздействии низких минусовых температур и устойчивое к трещинам зимой.

Испытания износа на участке будут длиться год. Специалисты для лабораторных исследований вырубили пробы асфальта, результат независимой экспертизы станет известен через 2−3 дня, после чего будет принято решение об оплате выполненных работ.