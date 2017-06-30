Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Близкие Олега Яковлева раскрыли истинную причину его смерти
От чего вас спасет спиннер
Глава МВД сообщил об итогах экспертизы крови «пьяного» ребенка
10-летний мальчик прославился благодаря записке на коробке
На Украине заявили о задержании двух российских пограничников
Так начиналась война Минобороны раскрыло секретные документы о первых днях Великой Отечественной войны
Безрукова, Навка, Мути с дочерью: звезды на закрытии ММКФ
Риналь Мухаметов и Равшана Куркова на съемках фэнтези «Эбигейл»
Фото дня: американец перевозил в машине пришельца
Водитель на «Ладе» отказался от помощи чемпиона
СМИ: Брэд Питт влюбился в 53-летнюю модель
СМИ: Сати Казанова высказалась о смерти Яковлева
Как выглядит самая модная прическа лета-2017 (фото)
Как 49-летняя Валерия выглядит в бикини (фото)
СМИ объяснили, почему на Украине столкнулись ветераны и крестьяне
48-летняя Блёданс полностью разделась в ролике
В самолете, летевшем из России в Турцию, произошла драка
После жалобы Путину уволили 150 работников фирмы
Фоторепортажи
12Пожары в Португалии унесли жизни более 60 человек
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
12:46 (мск), источник: Om1.ru

На отремонтированной дороге на Левом берегу Омска нашли только один недочет

Пробы свежеуложенного асфальта отправили в лабораторию для исследования.

Региональный Минстрой с общественниками 29 июня провел ночной рейд на участке от Ленинградского моста до Тюкалинской развязки, где уложили первый слой асфальта. Позднее время рейда — после 22 часов — связано с тем, что подрядчики, как правило, выходят на смену поздним вечером или ночью, чтобы не мешать автомобилистам.

Эксперты министерства после измерения температуры и проверки качества свежего полотна заключили: все показатели соответствуют нормативам, а значит, асфальт выдержит нагрузку в течение 8−10 лет.

Однако эксперты нашли небольшой недочет — на одном из 20 проверенных участков дороги был выявлен просвет около 6 миллиметров. Впрочем, замминистра строительства и ЖКК Омской области Дмитрий Христолюбов заявил, что это вполне допустимо. «Но таких показателей должно быть не более 10% от общего количества измерений. Специалистам стройконтроля даны рекомендации: обратить внимание на этот участок во время итоговой проверки», — уточнил эксперт.

После получения положительного заключения стройконтроля подрядчик уложит и второй слой покрытия — щебеночно-мастичный асфальтобетон с особой добавкой в виде резиновой крошки и химических ингредиентов.

Как показывает опыт в других регионах, такое экспериментальное дорожное покрытие более эластичное, как следствие, более прочное при воздействии низких минусовых температур и устойчивое к трещинам зимой.

Испытания износа на участке будут длиться год. Специалисты для лабораторных исследований вырубили пробы асфальта, результат независимой экспертизы станет известен через 2−3 дня, после чего будет принято решение об оплате выполненных работ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
О похищении коньяка из магазина в Омске написали в мексиканском городе Чихуахуа
Как изменится жизнь россиян с 1 июля
Футболисты сборной Германии в восторге от России
В Кремле сообщили о начале подготовки встречи Путина и Трампа
Разработчик назвал стоимость российского аналога «Мистраля»
СМИ узнали подробности проверок на прямых рейсах из РФ в США
Ливень и град обрушились на Москву и Подмосковье (фото)
В Киеве сообщили о задержании российских пограничников
Спорт
Германия соблюдает правила Сборная Германии разгромила в полуфинале Кубка конфедераций команду Мексики, в очередной раз подтвердив постулат легендарного нападающего сборной Англии Гари Линекера
Авто
В Японии нашли трехосный «Гелендеваген» за $9 000 (видео) В сети появились фотографии и видеозаписи, героем которых стал шестиколесный вездеход, стоимость которого, как сообщается, составляет скромные $9 000
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Безрукова, Навка, Мути с дочерью: звезды на закрытии ММКФ Жюри 39-го Московского международного кинофестиваля наградило победителей
Недвижимость
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
«Газпром» построит новую высотку в Петербурге
В России запускают новую жилищную программу
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Ксения Собчак рассмешила соцсети забавным фото мужа и сына Максим Виторган выбрал необычный ракурс для снимка с сыном.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь