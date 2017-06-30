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12:38 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

«Титановая долина» принесла Среднему Уралу 2,4 миллиона рублей

За весь 2016 год.

Источник: УралИнформБюро

Особая экономическая зона «Титановая долина» получит из свердловского бюджета 300 миллионов рублей. При этом налоговые поступления в 2016 году составили лишь 2,4 миллиона рублей, хотя планировалось, что казна Среднего Урала пополнится 230 миллионами. Об этом на последнем заседании областного Заксобрания сообщил депутат Евгений Зяблицев.

Деньги выделялись под явное неодобрение ряда народных избранников. Парламентарии называли ОЭЗ «черной дырой», которая лишь засасывает деньги, но ничего не дает взамен.

«Несколько лет назад в России начали открывать особые экономические зоны. У кого-то это получилось, у нас, к сожалению, нет. Пора бы уже признаться себе в этом. Местоположение выбрано неудачное. Иностранцы сразу жаловались на то, что от аэропорта добираться в “долину” сложно. Слишком общая концепция проекта — тоже большой минус. Все это подвело организаторов, а расплачиваться приходится бюджету», — заявил он.

В пресс-службе «Титановой долины» представленную в ЗакСо информацию опровергают. «По состоянию на 31 декабря 2016 года зафиксированы следующие фактические значения показателей за истекший год: количество привлеченных резидентов — 3 (100%), объем осуществленных инвестиций от резидентов — 1,048 миллиарда рублей (250%), объем налогов, уплаченных резидентами — 1 миллиона рублей (260%), количество рабочих мест — 19 (130%), количество объектов инфраструктуры, введенных в эксплуатацию — 14 (100%)», — сообщили «Уралинформбюро» в ОЭЗ.

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