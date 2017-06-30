«Титановая долина» принесла Среднему Уралу 2,4 миллиона рублей

Особая экономическая зона «Титановая долина» получит из свердловского бюджета 300 миллионов рублей. При этом налоговые поступления в 2016 году составили лишь 2,4 миллиона рублей, хотя планировалось, что казна Среднего Урала пополнится 230 миллионами. Об этом на последнем заседании областного Заксобрания сообщил депутат Евгений Зяблицев.

Деньги выделялись под явное неодобрение ряда народных избранников. Парламентарии называли ОЭЗ «черной дырой», которая лишь засасывает деньги, но ничего не дает взамен.

«Несколько лет назад в России начали открывать особые экономические зоны. У кого-то это получилось, у нас, к сожалению, нет. Пора бы уже признаться себе в этом. Местоположение выбрано неудачное. Иностранцы сразу жаловались на то, что от аэропорта добираться в “долину” сложно. Слишком общая концепция проекта — тоже большой минус. Все это подвело организаторов, а расплачиваться приходится бюджету», — заявил он.