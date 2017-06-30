В Феодосии планируют перевести за город все промышленные предприятия

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил глава администрации Феодосии Станислав Крысин.

Он отметил, что их планируют разместить на территории будущего индустриального парка. Для этого создадут соответствующую инфраструктуру. В то же время Крысин подчеркнул, что данный вопрос пока находится в стадии обсуждения.

«На территории муниципального округа Феодосия будет расположен индустриальный парк, и возможен перевод всех предприятий на территорию этого парка. Этот вопрос рассматривается. И предприятия, находящиеся в городе, будут выноситься за его пределы», — отметил он.

Освободившиеся площади, по словам Крысина, собираются использовать в необходимых для муниципального округа целях.