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12:33 (мск), источник: РИА Крым

В Феодосии планируют перевести за город все промышленные предприятия

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн — РИА Новости (Крым). В администрации Феодосии рассматривают вопрос о переводе за черту города всех крупных промышленных предприятий.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил глава администрации Феодосии Станислав Крысин.

Он отметил, что их планируют разместить на территории будущего индустриального парка. Для этого создадут соответствующую инфраструктуру. В то же время Крысин подчеркнул, что данный вопрос пока находится в стадии обсуждения.

«На территории муниципального округа Феодосия будет расположен индустриальный парк, и возможен перевод всех предприятий на территорию этого парка. Этот вопрос рассматривается. И предприятия, находящиеся в городе, будут выноситься за его пределы», — отметил он.

Освободившиеся площади, по словам Крысина, собираются использовать в необходимых для муниципального округа целях.

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