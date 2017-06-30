На оснащение тренировочной площадки № 2 к ЧМ-18 потратят более 1,6 млн рублей

Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Согласно документации закупки, спортплощадка будет оснащена двумя профессиональными стационарными и двумя мобильными футбольными воротами. Кроме того, в список необходимого оборудования входят четыре противовеса для футбольных ворот, четыре сетки, две скамейки для запасных игроков и четыре угловых флажка.

Смонтировать оборудование должны в течение 60 дней с момента заключения контракта, но не позже 31 декабря 2017 года.

Начальная максимальная цена контракта составляет 616 тыс. рублей.

Итоги аукциона должны подвести 24 июля.

Одновременно объявлен аукцион на поставку и монтаж электротехнического оборудования для строительства данной тренировочной площадки — двух холодильных витрин, льдогенератора, бункера для льда, фармацевтического холодильника, семи сушилок для рук, четырех настенных фенов и рулонного экрана.

Максимальная цена этого контракта составляет 606 тыс. руб., подрядчика также должны определить 24 июля.

Также ведомство ищет поставщика оборудования специального назначения для оснащения объекта: «Строительство тренировочной площадки № 2» на ул. Дальней.

На приобретение газонокосилки, машины для нанесения разметки и штамповщика дерна готовы потратить 401 тыс. руб., подрядчика определят 24 июля.