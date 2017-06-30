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12:27 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В НБУ назвали цену приватизации «ПриватБанка» для каждого украинца

Средние расходы на национализацию «ПриватБанка» в расчете на каждого украинца с учетом запланированных дополнительных вливаний капитала составляют более 3,5 тыс гривен, сообщили в НБУ.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Каждому украинцу из своих налогов придется заплатить 3,5 тысячи гривен за национализацию «ПриватБанка». Об этом в колонке на «Экономической правде» сообщил директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины Виталий Ваврищук.

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«ПриватБанк» был спасен средствами налогоплательщиков — средние расходы в расчете на каждого украинца с учетом запланированных дополнительных вливаний капитала составляют более 3500 гривен, — сказал Ваврищук.

В конце 2016 года правительство национализировало «ПриватБанк», крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций «ПриватБанка» за 1 гривну. Принятое решение объяснили сложным финансовым положением учреждения.

Ранее СМИ сообщили, что Окружной административный суд Киева признал национализацию «ПриватБанка» частично незаконной. Также истцы потребовали от «ПриватБанка» вернуть списанные в ходе национализации депозиты в 1 миллиард гривен (около 38 миллионов долларов), суд удовлетворил их требования. Нацбанк заявил, что возмущен последними решениями судов о якобы неправомерности вхождения государства в капитал «ПриватБанка» и намерен их обжаловать.

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