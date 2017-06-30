С 1 июля в Башкирии повысятся тарифы на коммунальные услуги

Как сообщало ранее агентство «Башинформ», по республике утвержден индекс изменения платы за ЖКУ в размере 5,8%, отклонение — 2,5%. С учетом обращений представительных органов местного самоуправления, распоряжением главы Башкортостана в конце 2016 года были утверждены предельные индексы по каждому муниципальному образованию.

«Рост с 1 июля текущего года средневзвешенных тарифов для населения составит по водоснабжению 107,83%, водоотведению — 113,67%, тепловой энергии — 105,50%, газоснабжению — 103,90%, электроснабжению — 104,74%. Тарифы на природный газ и электрическую энергию устанавливаются в целом по Башкортостану», — сообщила пресс-секретарь Госкомитета РБ по тарифам Гузель Юсупова.

Тарифы на тепловую энергию, водоснабжение — холодную питьевую воду, техническую воду, горячую воду, услуги водоотведения утверждаются по каждой конкретной ресурсоснабжающей организации в данном муниципальном образовании.

В городах Октябрьский и Кумертау утвержден предельный (максимальный) индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на уровне 14%, в Бирске — 14,9%, в Туймазинском районе — 14,1%, в Янаульском -12,8%.

Как пояснили в Госкомитете, в этих муниципалитетах основанием для превышения индекса изменения размера платы за ЖКУ является реализация заключенных и планируемых концессионных соглашений в сфере теплоснабжения, а также инвестиционных программ по водоснабжению и водоотведению.

В Кумертау основанием для превышения является установление экономически обоснованного тарифа на тепловую энергию, производимую ОАО «Свердловская энергогазовая компания» и приобретаемую ООО «Кумертауские тепловые сети» для оказания коммунальных услуг населению по отоплению и горячему водоснабжению.

В Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Сибае, а также в муниципальных образованиях на территориях Белебеевского, Иглинского, Гафурийского, Дюртюлинского, Ишимбайского, Нуримановского, Бурзянского, Уфимского районов, в целях реализации инвестиционных проектов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержден предельный (максимальный) индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на уровне 12,8%. В остальных муниципальных образованиях предельный индекс не превысит 8,3% (5,8%+2,5%).

Индекс изменения совокупной платы граждан за коммунальные услуги в среднем по республике с 1 июля 2017 года сложится на уровне, не превышающем 5,8%, что соответствует установленному индексу российским правительством для Башкортостана, отметили в ведомстве.