Куратор Музыкального микрорайона Краснодара: Почти все дома у нас были построены незаконно

«Правда ли, что 120 домов в Музыкальном микрорайоне были построены незаконно? Их в разы больше. В Музыкальном микрорайоне почти все дома были построены незаконно. Из них 30 недостроев. Какая их ждет судьба? Все упирается в деньги. Их нет. А инвесторы не спешат заходить, потому что непонятно, на чем выиграет инвестор. Я понимаю, как проходит реновация в Москве. Сносят пятиэтажку и на ее месте строят 16-этажную свечку. И в итоге жилье в новом доме можно дать людям, которые жили в пятиэтажке, и продать остальные десять этажей. Это Москва, это выгодно. Что делать здесь? Сносить все и строить шестнадцатиэтажки? Нет, здесь и так болота раньше были, и слишком высокий уровень грунтовых вод», — сказал Катунин.

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Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре 15 февраля произошел пожар в шестиэтажном самострое по улице Прокофьева, 3.