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12:53 (мск), источник: ЮГА.ру

Куратор Музыкального микрорайона Краснодара: Почти все дома у нас были построены незаконно

Куратор Музыкального микрорайона Краснодара Виталий Катунин рассказал о проблемах с самостроями.

«Правда ли, что 120 домов в Музыкальном микрорайоне были построены незаконно? Их в разы больше. В Музыкальном микрорайоне почти все дома были построены незаконно. Из них 30 недостроев. Какая их ждет судьба? Все упирается в деньги. Их нет. А инвесторы не спешат заходить, потому что непонятно, на чем выиграет инвестор. Я понимаю, как проходит реновация в Москве. Сносят пятиэтажку и на ее месте строят 16-этажную свечку. И в итоге жилье в новом доме можно дать людям, которые жили в пятиэтажке, и продать остальные десять этажей. Это Москва, это выгодно. Что делать здесь? Сносить все и строить шестнадцатиэтажки? Нет, здесь и так болота раньше были, и слишком высокий уровень грунтовых вод», — сказал Катунин.

Полностью интервью с куратором Музыкального микрорайона читайте здесь.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре 15 февраля произошел пожар в шестиэтажном самострое по улице Прокофьева, 3.

Комментарии
1
ирина погожева
ой - ой, а разрешения кто давал ? А на лапу сколько брали ? Нет, интересуемся так, ''чисто из интересу''...
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