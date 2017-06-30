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12:59 (мск), источник: ИА REGNUM

На содержание недостроенного омского метро потратят 2,4 млн рублей

Услуги по содержанию метрополитена должны будут оказываться ежедневно, круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.

На сайте госзакупок появился аукцион по содержанию первого пускового участка первой линии Омского метрополитена от станции «Красный путь» (Библиотека им. А. С. Пушкина) до станции «Автовокзал» (Соборная) с электродепо.

Строительство метрополитена в Омске не ведётся уже несколько лет, однако объект продолжают содержать, и на это требуются немалые деньги.

Содержать необходимо также лестничные входы и пешеходные переходы вестибюля № 2, первый этап станции «Библиотека им. А. С. Пушкина». Начальная (максимальная) цена контракта — 2 438 697,23 рубля. Источник финансирования — средства регионального бюджета в соответствии с Государственной программой Омской области «Развитие транспортной системы Омской области».

Заявки будут подаваться до 6 июля, аукцион будет проведён 10 июля 2017 года. Согласно документации, размещённой на сайте госзакупок, услуги по содержанию должны будут оказываться ежедневно, круглосуточно, включая выходные и праздничные дни, со дня заключения контракта по 25 декабря 2017 года.

В обязанности исполнителя будут входить влажная уборка полов в пешеходном переходе один раз в неделю на площади 1197,5 кв. м; мытьё стен в пешеходном переходе раз в месяц (131,80 кв. м); подметание (уборка) полов в пешеходном переходе в зимнее время один раз в две недели; мытьё лестничных площадок раз в неделю (211,8 кв. м); сколка льда в переходе и откачка воды с пола по мере необходимости и так далее.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, строительство омского метрополитена началось в 1990-х годах. Омичи рассчитывали, что метро в городе-миллионнике появился к его 300-летнему юбилею, то есть к августу 2016 года. Но этого не произошло. Распоряжением правительства РФ от 21 июня 2016 года строительство метрополитена исключили из плана мероприятий по подготовке к 300-летию Омска.

По факту строительство метрополитена в Омске не ведется с 2014 года. Степень готовности объекта составляет чуть более 30%. На финансирование строительства объекта было направлено более 6 млрд рублей, в том числе более 3,5 млрд — средства бюджета региона.

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