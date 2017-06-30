На содержание недостроенного омского метро потратят 2,4 млн рублей

На сайте госзакупок появился аукцион по содержанию первого пускового участка первой линии Омского метрополитена от станции «Красный путь» (Библиотека им. А. С. Пушкина) до станции «Автовокзал» (Соборная) с электродепо.

Строительство метрополитена в Омске не ведётся уже несколько лет, однако объект продолжают содержать, и на это требуются немалые деньги.

Содержать необходимо также лестничные входы и пешеходные переходы вестибюля № 2, первый этап станции «Библиотека им. А. С. Пушкина». Начальная (максимальная) цена контракта — 2 438 697,23 рубля. Источник финансирования — средства регионального бюджета в соответствии с Государственной программой Омской области «Развитие транспортной системы Омской области».

Заявки будут подаваться до 6 июля, аукцион будет проведён 10 июля 2017 года. Согласно документации, размещённой на сайте госзакупок, услуги по содержанию должны будут оказываться ежедневно, круглосуточно, включая выходные и праздничные дни, со дня заключения контракта по 25 декабря 2017 года.

В обязанности исполнителя будут входить влажная уборка полов в пешеходном переходе один раз в неделю на площади 1197,5 кв. м; мытьё стен в пешеходном переходе раз в месяц (131,80 кв. м); подметание (уборка) полов в пешеходном переходе в зимнее время один раз в две недели; мытьё лестничных площадок раз в неделю (211,8 кв. м); сколка льда в переходе и откачка воды с пола по мере необходимости и так далее.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, строительство омского метрополитена началось в 1990-х годах. Омичи рассчитывали, что метро в городе-миллионнике появился к его 300-летнему юбилею, то есть к августу 2016 года. Но этого не произошло. Распоряжением правительства РФ от 21 июня 2016 года строительство метрополитена исключили из плана мероприятий по подготовке к 300-летию Омска.

По факту строительство метрополитена в Омске не ведется с 2014 года. Степень готовности объекта составляет чуть более 30%. На финансирование строительства объекта было направлено более 6 млрд рублей, в том числе более 3,5 млрд — средства бюджета региона.