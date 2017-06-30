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12:57 (мск), источник: УНИАН

«Укрэнерго» заявляет о новой кибератаке

Ковальчук предлагает всем предприятиям критической инфраструктуры объединиться вокруг создания и финансирования совместной неприбыльной организации для обеспечения кибербезопасности.

Источник: УНИАН

29 июня имела место вторая вирусная атака на компьютерную систему государственной компании — оператора объединенной энергосистемы «Укрэнерго». Об этом заявил в.о. главы «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук на пресс-конференции, которая была посвящена последствиям вирусных атак 27 и 29 июня.

«Системы общего пользования, офисные и административные компьютеры остаются выключенными до сих пор потому, что через вторую волну мы отложили возобновление полноценной деятельности. Мы это сделаем сегодня — до конца рабочего дня», — сказал он.

Ковальчук заявил, что специалисты «Укрэнерго», так же, как и международные организации, пришли к выводу, что целью вирусных атак было не получение денег, а сбор информации или дестабилизация деятельности компании и экономики Украины.

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«Уже есть заключения различных организаций, включительно с агентством при ООН, целью этого вируса однозначно не было вымогательство денег. Такого же мнения придерживаются специалисты “Укрэнерго” … Об этом говорят два фактора: инфраструктурные компании, которые были поражены, имеют свои мощные возможности защиты и лицензионное программное обеспечение, и такие организации не платят вымогателям денег в любом случае; система принятия денег (кошелек Bitcoin) не была защищена и была заблокирована международными организациями через несколько часов после того, как началась атака, и тогда отсутствовала возможность получать любые деньги», — добавил Ковальчук.

Ковальчук предлагает всем предприятиям критической инфраструктуры объединиться вокруг создания и финансирования совместной неприбыльной организации, которая будет анализировать киберугрозы и нарабатывать подходы и рекомендации для предупреждения и борьбы с вирусными атаками.

«Я с ближайшего понедельника буду обращаться с инициативой от «Укрэнерго», хотя это касается не только энергетики, но также и других крупных государственных и частных предприятий, деятельность которых можно объединить под названием «критическая инфраструктура», — сказал он, добавив, что его инициатива заключается в том, чтобы создать неприбыльную организацию, которая будет работать для обеспечения кибербезопасности всех крупных инфраструктурных компаний.

«Я считаю, что создание неприбыльной организации, членами и финансовыми сторонами которой будут все крупные предприятия, входящие в состав критической инфраструктуры, — это будет действенный инструмент, который позволит, во-первых, обмениваться информацией, анализировать действенность тех или иных мероприятий, нарабатывать общие технические рекомендации и финансировать это за счет взносов указанных организаций», — сказал Ковальчук.

Он сообщил, что Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, готова выделить дополнительные средства в инвестиционных программах энергокомпаний на мероприятия по усилению кибернетической безопасности.

Как сообщал УНИАН, 27 июня украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, а также ряд медиа подверглись крупнейшей хакерской атаке, которая распространяет вирус Petya.A, который блокирует работу компьютерных систем.

27 июня Ковальчук заявил, что вирусная атака не несет реальных угроз для объединенной энергосистемы страны.

По данным Нацполиции, за последние двое суток 1508 юридических и физических лиц уже подали жалобы в киберполиции о блокировке компьютеров вирусом Petya.A., который шифрует данные на компьютере и требует выкуп.

Справка УНИАН. До предприятий критической инфраструктуры относятся компании — операторы транспортных коммуникаций (железнодорожного, авиа-, авто — и морского сообщения), энергетических сетей и газопроводов, а также предприятия связи.

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