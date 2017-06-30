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13:25 (мск), источник: РБК

«Инвитро» заявила о приостановке приема анализов из-за кибератаки

Клиника «Инвитро» приостановила сбор биоматериала и выдачу результатов анализов в России, Белоруссии и Казахстана из-за масштабной кибератаки. В компании заверяют, что персональные данные клиентов не пострадали.

Источник: РИА "Новости"

Медицинская компания «Инвитро» приостановила сбор биоматериала и выдачу результатов анализов пациентов из-за хакерской атаки 27 июня. Об этом РБК заявил директор по корпоративным коммуникациям компании Антон Буланов.

«Сама атака произошла в районе 14.00 27 июня. В настоящий момент прием биоматериал приостановлен. И возможны некоторые задержки в выдаче результатов, ранее сделанных исследований», — сказал Буланов.

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На лабораторию «Инвитро» напали хакеры

По его словам, специалисты еще работают над устранением последствий атаки. «Я думаю, что в течение 1−2 ближайших дней все будет полностью приведено в норму, потому что проделан огромный объем работы», — отметил он, подчеркнув, что утечки персональных данных клиентов не было.

«Все места, где хранятся персональные данные и все меры возможности хранения, предусматривали такие меры безопасности, что практически никак невозможно проникнуть, если только физически не забрать носители», — заверил Буланов.

Утечки персональных данных нет.
Антон Буланов
директор по корпоративным коммуникациям «Инвитро»

Как говорится в сообщении на сайте компании, в ближайшее время «Инвитро» перейдет в штатный режим работы. Результаты исследований, проведенных позже этого времени, будут доставлены пациентам после устранения технического сбоя. На данный момент лабораторная информационная система восстановлена, идет процесс ее настройки. ​"Мы сожалеем о сложившейся форс-мажорной ситуации и благодарим наших клиентов за понимание, — заключили в «Инвитро».

По этим данным, атаке компьютерного вируса подверглись клиники в России, Белоруссии и Казахстане.

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