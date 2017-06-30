«Инвитро» заявила о приостановке приема анализов из-за кибератаки
Клиника «Инвитро» приостановила сбор биоматериала и выдачу результатов анализов в России, Белоруссии и Казахстана
Клиника «Инвитро» приостановила сбор биоматериала и выдачу результатов анализов в России, Белоруссии и Казахстана
Медицинская компания «Инвитро» приостановила сбор биоматериала и выдачу результатов анализов пациентов
«Сама атака произошла в районе 14.00 27 июня. В настоящий момент прием биоматериал приостановлен. И возможны некоторые задержки в выдаче результатов, ранее сделанных исследований», — сказал Буланов.
По его словам, специалисты еще работают над устранением последствий атаки. «Я думаю, что в течение 1−2 ближайших дней все будет полностью приведено в норму, потому что проделан огромный объем работы», — отметил он, подчеркнув, что утечки персональных данных клиентов не было.
«Все места, где хранятся персональные данные и все меры возможности хранения, предусматривали такие меры безопасности, что практически никак невозможно проникнуть, если только физически не забрать носители», — заверил Буланов.
Утечки персональных данных нет.
Как говорится в сообщении на сайте компании, в ближайшее время «Инвитро» перейдет в штатный режим работы. Результаты исследований, проведенных позже этого времени, будут доставлены пациентам после устранения технического сбоя. На данный момент лабораторная информационная система восстановлена, идет процесс ее настройки. "Мы сожалеем о сложившейся
По этим данным, атаке компьютерного вируса подверглись клиники в России, Белоруссии и Казахстане.