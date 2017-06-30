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13:19 (мск), источник: Интерфакс

Источник сообщил о введении новых проверок на прямых рейсах из РФ в США

Предполагаются усиленные меры проверки предметов, попадающих на борт самолетов.

Источник: AP 2017

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU — Усиление мер безопасности на рейсах из России в США может коснуться, среди прочего, дополнительной проверки мобильных устройств пассажиров и потребовать аудита перевозчиков и аэропортов администрацией транспортной безопасности США, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

«По предварительной информации, усиление мер безопасности предполагает, среди прочего, дополнительное сканирование мобильных устройств в багаже и ручной клади пассажиров на прямых рейсах в США. Предполагается применять и другие усиленные меры проверки содержимого предметов, попадающих на борт воздушных судов», — сказал источник.

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Он не исключил, что авиационные власти США могут потребовать процедуры дополнительного аудита безопасности аэропортов и авиаперевозчиков, осуществляющих прямые рейсы в Америку.

«Управления транспортной безопасности министерства внутренней безопасности США могут направить в российские аэропорты, откуда осуществляют прямые рейсы, а также соответствующим авиаперевозчикам экспертов для проверки соответствия их новым требованиям безопасности», — сказал источник.

Ранее ряд СМИ сообщил, что американские власти направили требования авиакомпаниям, выполняющим прямые рейсы в США из московских аэропортов «Домодедово» и «Шереметьево», ужесточить меры безопасности при проверке пассажиров.

В «Домодедово», в свою очередь, заявили «Интерфаксу», что хотя прямые рейсы в США из этого аэропорта не выполняются, американские аудиторы в 2016 году подтвердили его соответствие международным требованиям безопасности.

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