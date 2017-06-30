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14:28 (мск), источник: ИА Башинформ

Доходы Башкирии прибавятся почти на три миллиарда

УФА, 30 июн 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Доходная часть регионального бюджета увеличивается на 2,86 миллиарда рублей, расходная — на 4,28 миллиарда. Соответствующие изменения в бюджет парламентарии республики утвердят 6 июля на пленарном заседании. Увеличение казны связано с безвозмездными поступлениями из федерального бюджета, сообщает пресс-служба Госсобрания.

Источник: Башинформ

«В связи с появлением новых средств увеличатся и расходы. Дополнительные деньги будут направлены на решение вопросов, связанных с социальной обеспеченностью наших граждан, — пояснил председатель республиканского парламента Константин Толкачев. — Изменения предполагают также перераспределение средств, ранее зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований. В результате на увеличение фондов оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы будет направлено почти 4 миллиарда рублей».

Изменения в бюджете коснутся и структуры республиканской адресной инвестиционной программы. В 2017 году ее объем планируется увеличить на 2,08 миллиарда рублей, в том числе эта сумма включает 860 миллионов федеральных средств.

По состоянию на 1 июня исполнение бюджета республики шло с профицитом. Доходы составили 65,4 миллиарда рублей, расходы — 56,13 миллиарда.

Комментарии
1
Aleksandr Antonov
кинула москва деревянных с триллионных нефтянных и газовых доллорых доходов - гуляй нищета.
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