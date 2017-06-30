Доходы Башкирии прибавятся почти на три миллиарда

«В связи с появлением новых средств увеличатся и расходы. Дополнительные деньги будут направлены на решение вопросов, связанных с социальной обеспеченностью наших граждан, — пояснил председатель республиканского парламента Константин Толкачев. — Изменения предполагают также перераспределение средств, ранее зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований. В результате на увеличение фондов оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы будет направлено почти 4 миллиарда рублей».

Изменения в бюджете коснутся и структуры республиканской адресной инвестиционной программы. В 2017 году ее объем планируется увеличить на 2,08 миллиарда рублей, в том числе эта сумма включает 860 миллионов федеральных средств.

По состоянию на 1 июня исполнение бюджета республики шло с профицитом. Доходы составили 65,4 миллиарда рублей, расходы — 56,13 миллиарда.