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17:30 (мск), источник: Деловое сообщество

В Ростове на Западном прошел рейд по незаконным торговым объектам

Сотрудники отдела архитектуры городской администрации вместе с представителями торгового сектора провели рейд по выявлению незаконно установленных ларьков в Западном жилом массиве.

Предпринимателям, которые самовольно установили ларьки, комиссия выписала ряд предписаний.

«По улицам Интернациональная-Батуринская и проспекту Стачки демонтированы три незаконно установленных нестационарных объекта», — рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что на территории донской столицы действует постановление «О размещении нестационарных торговых объектов города Ростова-на-Дону», которое регламентирует условия и порядок размещения киосков. Все самовольно установленные павильоны подлежат демонтажу.

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