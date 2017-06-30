В Ростове на Западном прошел рейд по незаконным торговым объектам
Сотрудники отдела архитектуры городской администрации вместе с представителями торгового сектора провели рейд по выявлению незаконно установленных ларьков в Западном жилом массиве.
Сотрудники отдела архитектуры городской администрации вместе с представителями торгового сектора провели рейд по выявлению незаконно установленных ларьков в Западном жилом массиве.
Предпринимателям, которые самовольно установили ларьки, комиссия выписала ряд предписаний.
«По улицам
Отметим, что на территории донской столицы действует постановление «О размещении нестационарных торговых объектов города Ростова-на-Дону», которое регламентирует условия и порядок размещения киосков. Все самовольно установленные павильоны подлежат демонтажу.