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15:54 (мск), источник: Вести - Калининград

В Калининграде отключают свет должникам

В Калининграде продолжаются рейды по отключению должников за электроэнергию.

Сотрудники «Янтарьэнергосбыта» посетили адреса неплательщиков, которые не успели погасить просрочку. Как избежать расходов за повторное подключение и что делать, если долг есть, а денег нет, расскажет Даниил Мазалов.

Даниил Мазалов, корреспондент:

— Работа с неплательщиками ведется ежедневно. Если более двух месяцев не платить за электроэнергию, то результатом станет неприятная процедура отключения света. Повторное подключение стоит семнадцать с половиной тысяч рублей.

С начала года электричество отключили в квартирах почти 5 000 калининградцев. В сумме они задолжали 70 миллионов рублей. Уплата суммы за подключение не освобождает от обязанности погасить долг. Жильцам дается возможность погасить просрочку на месте. На этот раз энергетики обошли семь квартир. Потребители задолжали от 7 до 18 тысяч.

Платить за электричество во время выгоднее, чем не платить. Если у должника возникают трудности, энергетики готовы пойти на компромисс и предоставить рассрочку.

Анастасия Торотько, ведущий специалист отдела по работе с гражданами-потребителями ОАО «Янтарьэнергосбыт»:

— Потребителям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, предлагаем заключить соглашение о реструктуризации долга. Выход из сложившейся ситуации всегда можно найти, главное — это желание самого должника. При наличии долга за свет «Янтарьэнергосбыт» призывает погасить его, не дожидаясь электромонтеров.

Энергетики проводят рейды каждый день и призывают вовремя платить по счетам.

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