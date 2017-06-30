«Инвитро» приостановила прием анализов из-за кибератаки
В компании подчеркивают, что персональные данные клиентов не пострадали.
В компании подчеркивают, что персональные данные клиентов не пострадали.
Сеть медицинских лабораторий «Инвитро» временно приостановила прием анализов в России, Казахстане и Беларуси после кибератаки, которая произошла во вторник, 27 июня, следует из сообщения компании.
«В связи с процессом восстановления инфраструктуры «Инвитро» после кибератаки временно приостановлен прием биоматериала в медицинских офисах России, Казахстана и Беларуси. Мы делаем все для возобновления работы. Все обращения пациентов будут тщательно проработаны в индивидуальном порядке, — отмечают в «Инвитро».
Персональные данные клиентов не пострадали, однако пострадали некоторые процессы, в частности, увеличено время выдачи результатов анализов.
Во вторник, 27 июня, стало известно об атаке