«Инвитро» приостановила прием анализов из-за кибератаки

Сеть медицинских лабораторий «Инвитро» временно приостановила прием анализов в России, Казахстане и Беларуси после кибератаки, которая произошла во вторник, 27 июня, следует из сообщения компании.

«В связи с процессом восстановления инфраструктуры «Инвитро» после кибератаки временно приостановлен прием биоматериала в медицинских офисах России, Казахстана и Беларуси. Мы делаем все для возобновления работы. Все обращения пациентов будут тщательно проработаны в индивидуальном порядке, — отмечают в «Инвитро».