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14:05 (мск), источник: Ежедневник.by

«Инвитро» приостановила прием анализов из-за кибератаки

В компании подчеркивают, что персональные данные клиентов не пострадали.

Источник: Ежедневник.by

Сеть медицинских лабораторий «Инвитро» временно приостановила прием анализов в России, Казахстане и Беларуси после кибератаки, которая произошла во вторник, 27 июня, следует из сообщения компании.

«В связи с процессом восстановления инфраструктуры «Инвитро» после кибератаки временно приостановлен прием биоматериала в медицинских офисах России, Казахстана и Беларуси. Мы делаем все для возобновления работы. Все обращения пациентов будут тщательно проработаны в индивидуальном порядке, — отмечают в «Инвитро».

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Персональные данные клиентов не пострадали, однако пострадали некоторые процессы, в частности, увеличено время выдачи результатов анализов.

Во вторник, 27 июня, стало известно об атаке вируса-вымогателя Petya, который блокирует доступ к данным и требует деньги за разблокировку. Вирус начал активно распространяться по компьютерным сетям в России и на Украине. В частности, атаке подверглись Mars, Nivea и Mondelez International (производитель шоколада Alpen Gold), «Укртелеком» и другие. По информации Group-IB, специализирующейся на компьютерной безопасности и защите от киберугроз, от вируса в России и на Украине пострадали более 80 компаний.

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