По мосту в Крым пустят двухэтажные поезда

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора «Крымской железной дороги» Алексея Гладилина.

— По два поезда будут ездить в Севастополь, Евпаторию и Феодосию, остальные — в Симферополь, — сказал он. — Из 800 вагонов большая часть будет двухэтажными купейными.

Ориентировочное время в пути на маршруте Симферополь — Москва составит от 24 до 28 часов. Тариф на проезд в КЖД пообещали не менять.