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14:43 (мск), источник: "Российская газета"

По мосту в Крым пустят двухэтажные поезда

После запуска железнодорожного моста через Керченский пролив между Крымом и материковой частью РФ будут ездить 15 пар поездов с двухэтажными вагонами.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора «Крымской железной дороги» Алексея Гладилина.

— По два поезда будут ездить в Севастополь, Евпаторию и Феодосию, остальные — в Симферополь, — сказал он. — Из 800 вагонов большая часть будет двухэтажными купейными.

Ориентировочное время в пути на маршруте Симферополь — Москва составит от 24 до 28 часов. Тариф на проезд в КЖД пообещали не менять.

Комментарии
1
Vova @
Когда вернут крымчанам вклады?! Или вагонами отдают?
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