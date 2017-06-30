«Крымтелеком» восстановил связь, заявили в компании

«Мы уже все меры приняли. Все восстановлено и работает, мы задействовали все резервные маршруты. Это стандартная ситуация. У всех операторов есть резервные маршруты. Там емкости могут быть немного меньше, но мы были готовы к подобному», — заверил Волков.

При этом он отметил, что большая часть проблем была связана с поставкой услуг мобильного интернета.

«С интернетом у нас были потери, как и у всех операторов, в момент повреждения кабеля голосовую связь мы перевели на резервные мощности. Все магистральные каналы идут из России. “Горлышко” через пролив довольно узкое, если что-то случается, то проблемы происходят у всех (поставщиков услуг связи и интернета, — ред.)», — пояснил Волков.