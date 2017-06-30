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14:31 (мск), источник: РИА Крым

«Крымтелеком» восстановил связь, заявили в компании

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн — РИА Новости (Крым). ГУП РК «Крымтелеком» полностью восстановило связь после повреждения оптоволоконного магистрального кабеля. Об этом РИА Новости (Крым) сообщил и.о. технического директора компании Максим Волков.

«Мы уже все меры приняли. Все восстановлено и работает, мы задействовали все резервные маршруты. Это стандартная ситуация. У всех операторов есть резервные маршруты. Там емкости могут быть немного меньше, но мы были готовы к подобному», — заверил Волков.

При этом он отметил, что большая часть проблем была связана с поставкой услуг мобильного интернета.

«С интернетом у нас были потери, как и у всех операторов, в момент повреждения кабеля голосовую связь мы перевели на резервные мощности. Все магистральные каналы идут из России. “Горлышко” через пролив довольно узкое, если что-то случается, то проблемы происходят у всех (поставщиков услуг связи и интернета, — ред.)», — пояснил Волков.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в пятницу в результате повреждения магистрального оптоволоконного кабеля в Крыму возникли проблемы с мобильной связью и интернетом. В частности, оказался ограничен доступ к Интернету абонентов, находящихся в роуминге ООО «К-телеком» (ТМ Win mobile) и ООО «КТК Телеком» (ТМ Волна мобайл), была снижена скорость доступа к сети абонентов большинства интернет-провайдеров, а также ограничены междугородные телефонные соединения абонентов операторов фиксированой телефонной связи. Восстановить услуги связи в полном объеме планируется до 18.00.

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