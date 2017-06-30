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18:10 (мск), источник: РИАЦ

В Краснооктябрьском районе в августе откроют новую продовольственную ярмарку

Ярмарка на 40−50 торговых мест, из которых 20−30 будет предоставлено дачникам, в ближайшее время появится в Краснооктябрьском районе Волгограда на пересечении пр. Металлургов и ул. Башкирской.

Источник: РИАЦ

Инвестор, который получил муниципальную площадку в результате открытых торгов, уже приступил к благоустройству территории. Планируется, что ярмарка начнет свою работу через полтора месяца.

— Сейчас в соответствии с требованием администрации приводим площадку под ярмарку в надлежащий вид. Начали с земляных работ, с планирования земли. Потом будем засыпать шлаком, щебенкой и закатывать площадку. Сейчас у нас готовы первые восемь лотков, которые соответствуют всем требованиям, также закупили палатки, которые будут стоять над этими лотками. Планируем также расставить павильоны и сделать на прилегающей территории стоянку для автомобилей, — поделился инвестор Дмитрий Михаленок.

Общая площадь ярмарки в Краснооктябрьском районе составит порядка 800 квадратных метров. По итогам аукциона индивидуальный предприниматель будет осуществлять здесь свою деятельность ближайшие 3 года. В дальнейшем возможность продолжать деятельность будет обсуждаться с администрацией. Открытия ярмарки ждут как жители района, так и участники торговой деятельности.

— Мы ждем, когда подготовят торговую площадку и приступим к работе. Сейчас временно находимся недалеко от рынка «Северный». Мы продаем овощи местного производства, в том числе, и самостоятельно выращенные. Для нас эта ярмарка очень нужна, потому что сейчас много стихийных рынков, а официальных недостаточное количество. Хочется иметь постоянное место, где подключены все коммуникации и комфортно работать, — поделился индивидуальный предприниматель Алексей Кузьмин.

Всего в Волгограде определено 37 мест для проведения торговых ярмарок, 18 из которых — муниципальные. В скором времени к благоустройству приступят на площадках Ворошиловского района по ул. Котлубанская, в Краснооктябрьском районе по ул. Плеханова, а также в Совестном районе и поселке Горьковский. Все муниципальные площади под ярмарочную торговлю предоставляются по итогам открытых аукционов — это требование введено в рамках наведения порядка в сфере розничной торговли.

Напомним, что с 2017 года увеличен сезон работы сельскохозяйственных ярмарок, который продлится с 1 апреля по 30 ноября. При этом площадки будут работать не три дня в неделю, а ежедневно. Еще одним нововведением этого года стало увеличение срока предоставления места под организацию ярмарочной торговли. Все эти меры благоприятно влияют на инвестиционную привлекательность площадок, а также позволяет предпринимателям проводить более масштабное благоустройство территории.

Нужно отметить, что ярмарки являются одной из действенных форм поддержки местных товаропроизводителей, ведь предприниматели получают возможность реализовывать товар без посредников, а покупатель приобретает свежую продукцию по оптимальной цене. Задачу выстроить конструктивное взаимодействие властей и бизнеса, а также проработать вопрос оказания помощи сельхозпроизводителям в реализации урожая этого года поставил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе оперативного совещания, посвященного итогам весенней посевной кампании. Поддержка этого направления экономики актуальна, ведь только в январе-марте 2017 года объем реализованных товаров на розничных рынках и ярмарках в регионе превысил 8,6 миллиарда рублей, что составляет 7,7% от общего розничного товарооборота области.

Добавим, системная работа по наведению порядка в сфере торговли и потребительского рынка проводится третий год подряд. Создание условий здоровой конкурентной среды, а также проводимое благоустройство общественных территорий и освобождение аллей и тротуаров от хаотичной несанкционированной торговли формирует комфортную городскую среду.

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