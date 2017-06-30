Аграриям Башкирии грозят штрафы за ненадлежащие условия хранения зерна

«Должны быть созданы условия, обеспечивающие как безопасность зерна, так и сохранность его потребительских свойств. Помещения для хранения зерна должны быть отремонтированы, очищены от пыли, грязи, отходов производства и подвергнуты обеззараживанию. Удобрения, пестициды, другие токсичные химические вещества, горюче-смазочные материалы, нефтепродукты, тара и другие посторонние предметы, а также пищевая продукция другого вида к хранению вместе с зерном не допускаются», — подчеркнул государственный инспектор отдела карантина растений Управления Россельхознадзора по Башкортостану Эмиль Биктимиров.

Как отметил эксперт, во время нахождения зерна на складе должна быть организована проверка условий его хранения, а также показателей зараженности вредителями, цвета зерна и наличия постороннего запаха.

В случае невыполнения требований предусмотрена административная ответственность. Штраф для граждан устанавливается в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей. Для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей. Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — от 20 до 30 тысяч рублей. Для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.