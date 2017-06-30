В Волгограде начался ремонт Второй Продольной магистрали
В Волгограде начался ремонт Второй Продольной — одной из самых важных и загруженных магистралей города.
В Волгограде начался ремонт Второй Продольной — одной из самых важных и загруженных магистралей города.
В Краснооктябрьском районе полным ходом идут работы по удалению деформированного дорожного полотна.
Ремонт, как и на других дорогах, ведется в ночное время, чтобы не останавливать движение автомобильного транспорта. После фрезерования старого покрытия будет уложен выравнивающий слой, а затем верхний —
Константин Шишкин, начальник отдела контроля и приемки подрядных работ МУ «Комдорстрой»: «Приступили к производству работ по улице Еременко от Менделеева, работы будут закончены на проспекте Ленина в Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах. Всего протяженность около 8 километров. Мы будем ремонтировать и дорожное покрытие, и тротуары, чтобы пешеходам обеспечить движение».