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17:15 (мск), источник: Ipress.ua

В Минфине рассказали, когда удастся ликвидировать дефицит Пенсионного фонда

Проект бюджетной резолюции на 2018−2020 годы, который передан в парламент, предусматривает, что в течение трех лет дефицит Пенсионного фонда не будет увеличиваться, однако в течение еще четырех лет он будет ликвидирован.

Источник: Ipress.ua

Об этом на брифинге заявила заместитель министра финансов Оксана Макарова.

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«Мы подали бюджетную резолюцию на 2018−2020 годы. Несмотря на проведение реформы, которую мы рассчитали и заложили в бюджетную резолюцию, и осовременивания пенсий, мы предполагаем, что дефицит в эти три года, останется на уровне 141 млрд грн. Это уже достижение, потому что осовременивание потребует больших средств и соответственно, те средства, которые реформа сгенерирует, дополнительные, для пенсионного фонда, они и пойдут на осовременивание», — сказала Макарова.

По ее словам «дальше этот дефицит будет постепенно снижаться и за 7 лет он будет полностью переведен в “0” и Пенсионный фонд будет самодостаточным».

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко поручил Кабинету министров повысить пенсии и отменить их налогообложения и все ограничения для работающих пенсионеров.

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил о возможном переносе сроков повышения минимального страхового (пенсионного) стажа с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года на 1 января 2020 года.

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