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17:54 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области на развитие системы «Безопасный город» выделили 30 млн рублей

В Ростовской области на разработку проектно-сметной документации комплекса «Безопасный город» направят 30 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Проект предусматривает формирование единой многоуровневой системы «Безопасный город» во всех 55 муниципалитетах области. Пока же видеонаблюдение установлено только в нескольких крупных городах.

Согласно проекту, все потенциально опасные объекты природного, промышленного, транспортного, техногенного характера оснастят оборудованием для наблюдения, а также установят средства оповещения об опасности. Кроме того, в диспетчерские центры будет поступать подробная информация о состоянии окружающей среды. Из муниципалитетов сведения будут направляться в единый региональный центр обработки данных. В результате будет обеспечено быстрое реагирование в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

В этом году планируется разработать, согласовать и получить заключение Госэкспертизы на ПСД. Реализация проекта будет проходить поэтапно и начнется с территорий, принимающих ЧМ-2018. К 2020 году аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» внедрят во всех муниципалитетах.

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