В Ростовской области на развитие системы «Безопасный город» выделили 30 млн рублей

Проект предусматривает формирование единой многоуровневой системы «Безопасный город» во всех 55 муниципалитетах области. Пока же видеонаблюдение установлено только в нескольких крупных городах.

Согласно проекту, все потенциально опасные объекты природного, промышленного, транспортного, техногенного характера оснастят оборудованием для наблюдения, а также установят средства оповещения об опасности. Кроме того, в диспетчерские центры будет поступать подробная информация о состоянии окружающей среды. Из муниципалитетов сведения будут направляться в единый региональный центр обработки данных. В результате будет обеспечено быстрое реагирование в случае возникновения чрезвычайной ситуации.