В Ростовской области на развитие системы «Безопасный город» выделили 30 млн рублей
В Ростовской области на разработку
В Ростовской области на разработку
Проект предусматривает формирование единой многоуровневой системы «Безопасный город» во всех 55 муниципалитетах области. Пока же видеонаблюдение установлено только в нескольких крупных городах.
Согласно проекту, все потенциально опасные объекты природного, промышленного, транспортного, техногенного характера оснастят оборудованием для наблюдения, а также установят средства оповещения об опасности. Кроме того, в диспетчерские центры будет поступать подробная информация о состоянии окружающей среды. Из муниципалитетов сведения будут направляться в единый региональный центр обработки данных. В результате будет обеспечено быстрое реагирование в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
В этом году планируется разработать, согласовать и получить заключение Госэкспертизы на ПСД. Реализация проекта будет проходить поэтапно и начнется с территорий, принимающих ЧМ-2018. К 2020 году