Почти 30 автобусов МП «Нижегородпассажиравтотранс» не выйдут в рейсы 3 июля из-за окончания сроков действия полисов ОСАГО, сообщил пресс-секретарь департамента транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода Сергей Кленов.

Ранее в соцсетях сообщалось, что автобусы на газовом топливе двух нижегородских депо могут не выйти на линии 1 июня. Согласно информации, «велика вероятность, что ни один из газовых автобусов ЛиАЗ от НПАП № 1 и НПАП № 2 не выйдет на маршруты 1 июня». «Закончились сроки действия полисов ОСАГО на эти автобусы, а новые ещё не оформлены», — отмечается в сообщении.

По словам Сергея Кленова, информация о том, что 1 июля все автобусы, работающие на гозомоторном топливе, не выйдут на линии, не соответствует действительности.

«1 июля и 2 июля МП “Нижегородпассажиравтотранс” работает в штатном режиме. Весь подвижной состав выходит на линии в полном составе. В понедельник, 3 июля, из-за окончания сроков действия полисов ОСАГО предположительно не выйдут на линии 30 единиц подвижного состава, что составляет 10% от общего количества автобусов, имеющиеся в распоряжении пассажирского предприятия», — отметил собеседник агентства.

В заключение Сергей Кленов добавил, что в настоящее время департамент транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода предпринимает весь комплекс мер для оперативного устранения данной проблемы.

Ранее сообщалось, что 50 автобусов на газовом топливе поставят НПАП№ 1 до 1 августа.

Кроме того, проведён конкурс на поставку в лизинг ещё 50 автобусов для нужд Нижнего Новгорода.