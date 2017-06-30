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18:13 (мск), источник: БЕЛТА

У России и Беларуси есть резервы для роста двусторонней торговли — Путин

«У нас есть резервы, чтобы вернуть взаимную торговлю на траекторию устойчивого роста, восстановить темпы экономического развития Союзного государства», — сказал глава российского государства.

Источник: РИА "Новости"

30 июня, Москва /БЕЛТА — ТАСС/. У России и Беларуси есть резервы для роста двусторонней торговли. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

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«У нас есть резервы, чтобы вернуть взаимную торговлю на траекторию устойчивого роста, восстановить темпы экономического развития Союзного государства», — сказал глава российского государства.

По мнению Владимира Путина, для этого необходимо и далее реализовывать крупные инфраструктурные проекты, совершенствовать деловой климат, снимать остающиеся между экономиками стран торговые и инвестиционные барьеры, а также в целом проводить согласованную экономическую политику. «Если мы это сделаем, наши производители смогут на равных условиях конкурировать с мировыми лидерами», — добавил президент России.

По его словам, Москва и Минск намерены также уделить внимание укреплению сотрудничества в машиностроении, где важно наращивать собственные мощности, производство наукоемкой продукции, поддерживать перспективные проекты и инициативы, продвигать на внешние рынки совместно произведенные товары.

В области сельского хозяйства, отметил Владимир Путин, следует более энергично внедрять современные технологии, продолжать создание современных животноводческих комплексов. Необходимо больше внимания уделять селекционно-генетическим центрам, наращивать экспортный потенциал аграрных комплексов двух стран.

Владимир Путин также заявил, что Москва и Минск будут работать над обеспечением равных условий для бизнеса российских и белорусских компаний на рынках двух стран. «На период 2018—2020 годов особое внимание будем уделять обеспечению равных условий для ведения бизнеса на территории России и Беларуси, а также доступа наших компаний и предприятий на рынки друг друга», — сказал глава российского государства.

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