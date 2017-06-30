У России и Беларуси есть резервы для роста двусторонней торговли — Путин

30 июня, Москва /БЕЛТА — ТАСС/. У России и Беларуси есть резервы для роста двусторонней торговли. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

«У нас есть резервы, чтобы вернуть взаимную торговлю на траекторию устойчивого роста, восстановить темпы экономического развития Союзного государства», — сказал глава российского государства.

По мнению Владимира Путина, для этого необходимо и далее реализовывать крупные инфраструктурные проекты, совершенствовать деловой климат, снимать остающиеся между экономиками стран торговые и инвестиционные барьеры, а также в целом проводить согласованную экономическую политику. «Если мы это сделаем, наши производители смогут на равных условиях конкурировать с мировыми лидерами», — добавил президент России.

По его словам, Москва и Минск намерены также уделить внимание укреплению сотрудничества в машиностроении, где важно наращивать собственные мощности, производство наукоемкой продукции, поддерживать перспективные проекты и инициативы, продвигать на внешние рынки совместно произведенные товары.

В области сельского хозяйства, отметил Владимир Путин, следует более энергично внедрять современные технологии, продолжать создание современных животноводческих комплексов. Необходимо больше внимания уделять селекционно-генетическим центрам, наращивать экспортный потенциал аграрных комплексов двух стран.

Владимир Путин также заявил, что Москва и Минск будут работать над обеспечением равных условий для бизнеса российских и белорусских компаний на рынках двух стран. «На период 2018—2020 годов особое внимание будем уделять обеспечению равных условий для ведения бизнеса на территории России и Беларуси, а также доступа наших компаний и предприятий на рынки друг друга», — сказал глава российского государства.