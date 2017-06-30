Рогозин посетил крымские заводы «Залив» и «Море»

Во время визита Рогозин и Аксенов ознакомились с рабочим процессом на предприятиях, осмотрели производственные мощности, а также приняли участие в торжественной церемонии закладки малого гидрографического судна проекта 19910.

«Уверен, что наши судостроительные заводы не остановятся на достигнутых результатах и продолжат развиваться. При этом наши корабелы всегда могут рассчитывать на поддержку, в том числе в части принятия решений по размещению заказов на заводах, за что огромная благодарность Дмитрию Олеговичу (Рогозину — ред.) и нашим коллегам», — подчеркнул Аксенов.

Кроме того, в рамках визита был проведен ряд встреч, на которых обсуждалась загрузка предприятий до 2025 года.