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17:52 (мск), источник: РИА Крым

Рогозин посетил крымские заводы «Залив» и «Море»

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн — РИА Новости (Крым). Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Рогозин и глава Республики Крым Сергей Аксенов посетили судостроительные заводы «Залив» (Керчь) и «Море» (Феодосия). Об этом глава РК сообщил на своей странице в Facebook.

Источник: РИА "Новости"

Во время визита Рогозин и Аксенов ознакомились с рабочим процессом на предприятиях, осмотрели производственные мощности, а также приняли участие в торжественной церемонии закладки малого гидрографического судна проекта 19910.

«Уверен, что наши судостроительные заводы не остановятся на достигнутых результатах и продолжат развиваться. При этом наши корабелы всегда могут рассчитывать на поддержку, в том числе в части принятия решений по размещению заказов на заводах, за что огромная благодарность Дмитрию Олеговичу (Рогозину — ред.) и нашим коллегам», — подчеркнул Аксенов.

Кроме того, в рамках визита был проведен ряд встреч, на которых обсуждалась загрузка предприятий до 2025 года.

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