В Крыму возрождается промышленный потенциал — Рогозин

«Крым должен зарабатывать не только туризмом, но и промышленностью, которая здесь всегда была», — отметил он.

Рогозин констатировал, что после вхождения Крыма в состав России на полуострове стал возрождаться промышленный потенциал, прежде всего, — судостроение и судоремонт.

«Когда мы прилетели в 2014 году и в Керчь, и в Феодосию, у меня было ощущение, что оттуда только улетела немецкая авиация, которая хорошо отбомбилась, не было ни одного целого стекла на этих заводах (“Залив” в Керчи и “Море” в Феодосии — ред.). Сейчас ситуация другая», — сказал вице-премьер и в качестве примера привел объем выпуска продукции на «Заливе», который по сравнению с 2015 годом вырос в 2016 году на 86%, а в первом квартале 2017 года по сравнению с аналогичным показателем в прошлом года — на 24%.

По мнению Рогозина, в настоящее время необходимо решить вопрос о кооперации заводов с другими предприятиями оборонно-промышленного комплекса и проблему с кадрами, которых катастрофически не хватает. «Многие за время безвременья покинули эти заводы. Я сам видел в Комсомольске-на-Амуре, на Дальнем Востоке, пару лет тому назад около 200 крымчан-корабелов. Их уже не вернуть, надо воспитывать новые кадры», — отметил он.

Также вице-премьер подчеркнул важность восстановления крупных заводов Севастополя. «Отдельная тема — Севастополь. “Севморзавод” — легендарный завод, который надо восстанавливать, 13-й судоремонтный завод, вертолетный завод (по приборостроению) — масса заданий», — пояснил он.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в пятницу заместитель председателя Правительства России Дмитрий Рогозин вместе с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым посетил судостроительные заводы «Залив» (Керчь) и «Море» (Феодосия), где ознакомился с рабочим процессом на предприятиях, осмотрел производственные мощности, а также принял участие в торжественной церемонии закладки малого гидрографического судна проекта 19910.