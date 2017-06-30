В Крыму возрождается промышленный потенциал — Рогозин
ЛИВАДИЯ, 30 июн — РИА Новости (Крым). Потенциал экономики Крыма не ограничивается только туристической сферой. Об этом в ходе заседания коллегии
ЛИВАДИЯ, 30 июн — РИА Новости (Крым). Потенциал экономики Крыма не ограничивается только туристической сферой. Об этом в ходе заседания коллегии
«Крым должен зарабатывать не только туризмом, но и промышленностью, которая здесь всегда была», — отметил он.
Рогозин констатировал, что после вхождения Крыма в состав России на полуострове стал возрождаться промышленный потенциал, прежде всего, — судостроение и судоремонт.
«Когда мы прилетели в 2014 году и в Керчь, и в Феодосию, у меня было ощущение, что оттуда только улетела немецкая авиация, которая хорошо отбомбилась, не было ни одного целого стекла на этих заводах (“Залив” в Керчи и “Море” в Феодосии — ред.). Сейчас ситуация другая», — сказал
По мнению Рогозина, в настоящее время необходимо решить вопрос о кооперации заводов с другими предприятиями
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Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в пятницу заместитель председателя Правительства России Дмитрий Рогозин вместе с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым посетил судостроительные заводы «Залив» (Керчь) и «Море» (Феодосия), где ознакомился с рабочим процессом на предприятиях, осмотрел производственные мощности, а также принял участие в торжественной церемонии закладки малого гидрографического судна проекта 19910.