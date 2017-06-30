Парламент одобрил льготы для деловой среды

Положение содержится в законопроекте, одобренном сегодня парламентом в первом чтении.

Таким образом, число контрольных учреждений было сокращено с 67 до 18. Кроме того, будет оптимизировано количество разрешительных документов — с 400 до 180 разрешений, сертификатов и лицензий.

Другой принятый сегодня документ предусматривает, что процесс подачи финансовой и статистической отчетности будет упрощен. Будет создана уникальная платформа для отчетности, к которой будут подключены Государственная налоговая инспекция, Национальная касса социального страхования, Национальная компания медицинского страхования.