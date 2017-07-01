«Газпром» возобновит работу по проекту «Владивосток СПГ»

Владивосток, 1 июля, PrimaMedia.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о возобновлении работы над проектом строительства завода по производству сжиженного природного газа в пригороде Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на РИА Новости.

«В текущий период времени мы этот проект значительно приблизили в наших планах», — отметил Миллер. Среди причин он назвал «бункеровку судов, рост на рынке АТР, потребности в газомоторном топливе».

«Самое главное — мы видим интерес со стороны иностранных компаний этого региона, которые готовы участвовать в этом проекте с пониманием нацеленности на сегмент рынка в АТР на газомоторное топливо, и в частности, на бункеровку. Соответственно мы сейчас реанимируем работу по этому проекту», — сказал Миллер.

Он отметил, что сейчас не стоит говорить о тех мощностях проекта, о которые заявляла компания ранее. «Я бы сейчас сказал, что это проект среднетоннажного производства», — уточнил он.

От ИА PrimaMedia напомним, что завод по производству сжиженного природного газа «Владивосток-СПГ» «Газпром» предполагал построить в Приморье на полуострове Ломоносова в районе бухты Перевозной Хасанского района. О намерении создать в Приморье мощности по сжижению природного газа руководство газового холдинга заявило еще в 2011 году. Согласно официальным данным, проектная мощность завода должна составить не менее 10 млн тонн СПГ в год. Планировалось, что первая линия мощностью 5 млн тонн заработает уже в 2018 году, но позже этот срок был перенесен на 2019−2020 годы, а после проект положили на полку.