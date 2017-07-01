Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Близкие Олега Яковлева раскрыли истинную причину его смерти
Захарченко протестировал пистолет производства ДНР
Для россиян изменят порядок оплаты услуг ЖКХ
Роналду показал новорожденных детей
Как выглядит самая модная прическа лета-2017 (фото)
«Нас никто не спросил, хотим ли мы в микроволновке жить»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Близкие Олега Яковлева раскрыли истинную причину его смерти
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
"Противник убит точно": Захарченко о новом пистолете ДНР
«Огромные убытки»: Киев жалуется на Крымский мост
Любимый турецкий актер российских женщин женился (фото)
Паулина Андреева затмила всех на закрытии ММКФ (фото)
48-летняя Блёданс полностью разделась в ролике - СМИ
СМИ: Максакова сказала, почему Хрущев отдал Крым
Как поделить с соседями тамбур в подъезде
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Фоторепортажи
1450-летие Николь Кидман
9В Китае сошли два оползня
06:20 (мск), источник: ТАСС

Отстыковку корабля Dragon от МКС перенесли на 3 июля из-за непогоды

Корабль был запущен с помощью ракеты Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) 4 июня, он доставил на станцию 2,7 тонны грузов.

Источник: NASA

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Космический грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX будет отстыкован от Международной космической станции (МКС) 3 июля, на день позже планируемого срока, из-за неблагоприятного прогноза погоды в той части Тихого океана, где он должен приводниться. Об этом сообщается в блоге МКС на сайте NASA.

Читайте также
SpaceX провела первые испытания ракеты тяжелого класса Falcon Heavy

«Зона приводнения в понедельник будет находиться в благоприятных погодных условиях, и будет расположена ближе к порту Лонг-Бич, Калифорния. Приводнение ожидается примерно в 260 милях юго-западнее побережья Калифорнии», — говорится в сообщении.

Ранее планировалось, что космический грузовик будет отстыкован от МКС 2 июля.

Корабль был запущен с помощью ракеты Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) 4 июня, он доставил на станцию 2,7 тонны грузов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Журналисты едва не уронили лампу на Трампа в Белом доме
Более 300 авиарейсов задержаны, еще 35 отменены в аэропортах Москвы
Журналисты едва не уронили лампу на Трампа в Белом доме
Россия на полтора года продлила ответные меры на санкции Запада
Капитан сборной Германии написал письмо российским болельщикам
Ливень и град обрушились на Москву и Подмосковье (фото)
Самолет США провел разведку у российской базы в Тартусе
Южная Корея назвала условие начала диалога между США и КНДР
В ФСБ прокомментировали задержание пограничников РФ на Украине
Журналисты чуть не уронили лампу на Трампа
Спорт
Творение сумасшедшего: почему Чили — один из фаворитов ЧМ-2018 Лучшая команда Южной Америки добралась до финала Кубка конфедераций. Но для чилийцев это не потолок. Называем причины считать их претендентами на триумф через год
Авто
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину В субботу начнут действовать новые государственные программы по поддержке российского автопрома
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
От Бузовой до Собчак: 6 звезд, добившихся успеха после «Дома 2» Даже тому, кто не видел ни одного выпуска «Дома 2» (хотя мы в существование таких людей не верим), определенно знакомы эти лица, ведь для них участие в проекте стало трамплином в шоу-бизнес и на телевидение
Недвижимость
Пять способов стать владельцем квартиры
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
Московские фрилансеры скупают загородное жилье
В Москве резко вырастут тарифы на вывоз мусора
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Дану Борисову лишили родительских прав Отныне экс-телеведущая сможет видеть Полину только в присутствии отца.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь