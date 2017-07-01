На удержание курса тенге ушло 75 долларов в пересчёте на каждого казахстанца

«ФинЭкспертиза» оценила, во сколько странам обошлось удерживание курсов национальных валют в пике падения цен на нефть, пишет газета «Известия».

Эксперты подсчитали, сколько тратят казахстанцы на статусы и подарки в соцсетях

Дороже всего курсовая стабильность в период низких цен на сырьё обошлась жителям Саудовской Аравии — 3,6 тыс. долларов на человека. Россия оказалась на четвёртом месте после Катара и Норвегии. Центробанк последней, как и российский, выбрал «золотой» путь снижения рисков — умеренно тратить резервы и плавно девальвировал норвежскую крону на 42%.

Меньше всех потратился на кризис Казахстан — всего 75 долларов на человека, но и золотой запас у страны относительно небольшой — около 30 млрд, считают эксперты. Также немного потратили Нигерия (80 долларов на жителя) и Венесуэла (187), которая, правда, потратила все свои резервы.

Падение цен на нефть в 2014—2016 годах создало два глобальных риска для стран, экономика которых «держится» на углеводородах: девальвации нацвалют и потери золотовалютных резервов. Большинство нефтедобывающих стран решили либо не допускать ослабевания национальной валюты и тратить резервы (как Саудовская Аравия) либо не тратить резервы совсем и отпустить валюту (как Казахстан).

По словам экспертов, судить о том, как Центробанки стран мира справились с нефтяным шоком, можно по тому, как курс их валют сегодня отличается от курсов лета 2014-го. По данным исследования, хуже всего пришлось Нигерии (девальвация на 88%), Казахстану (72%) и Анголе (70%). Россия с падением курса на 59,2% на четвёртом месте.

Многие страны тратили резервы до конца вовсе не из желания создать комфортные валютные условия населению, пояснил аналитик «АЛОР Брокер» Евгений Корюхин.

«Структура экономических отношений в Саудовской Аравии не позволяет ей девальвировать свою валюту, так как возникнет отток рабочей силы и удорожание импорта, что ударит по частному сектору экономики, который, в свою очередь, по некоторым оценкам составляет 40% ВВП, — рассказал он.

20 августа 2015 года премьер-министр Карим Масимов объявил об отмене валютного коридора и переходу к свободно плавающему обменному курсу.

Стоимость доллара за считанные минуты достигла 254 тенге, однако позже снизилась до 230. Сейчас в обменниках доллар можно приобрести за 245 тенге.

Уже в декабре 2016 года решение отпустить тенге в свободное плавание назвал верным Нурсултан Назарбаев.